La Casa Blanca asfixia a Petro y su círculo con la Lista Clinton

Bajo el grave señalamiento de ser un supuesto cómplice del tráfico internacional de cocaína, el gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, configurando la más grave crisis diplomática en la historia reciente de ambas naciones.
La sanción, de carácter administrativo y financiero, también fue aplicada a su esposa Verónica Alcocer y su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, así como al ministro del Interior, Armando Benedetti.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
Y agregó que “el presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Donald Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.