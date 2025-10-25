Sebastián Villa, la figura de Independiente Rivadavia, rompe su silencio tras eliminar a River Plate: es finalista de la Copa Argentina

El modesto Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia el viernes en la noche. Venció 4-3 en penales a River Plate tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y se clasificó por primera vez a la final de la Copa Argentina. La Lepra mendocina se abrazó a un triunfo inolvidable en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, de la mano del colombiano Sebastián Villa, con pasado en Boca Juniors. Este se convirtió en el verdugo de los Millonarios al anotar el quinto y último penal de la tanda. De este modo, la Copa Argentina tendrá un campeón inédito, ya que Independiente Rivadavia se enfrentará a Argentinos Juniors, que el jueves 2-1 a Belgrano de Córdoba en semis y también jugará su primera final de este torneo. El ganador de la final, además de sumar un título a sus vitrinas, conseguirá la clasificación a la Copa Libertadores de 2026. Puede leer: ¿Quién es Jeison Medina, el delantero antioqueño que brilló con Liga de Quito en semifinales de Copa Libertadores?

River fue algo superior a su rival, pero no pudo capitalizar sus chances más claras, como un zurdazo del colombiano Juanfer Quintero que sacudió el poste izquierdo, un cabezazo de Rivero al larguero y, en tiempo añadido, un frentazo de Galoppo que el portero Ezequiel Centurión sacó del ángulo. Centurión, arquero criado en River, se lució ante su exclub al atajar el primer penal al colombiano Miguel Borja, mientras que Galoppo desvió su tiro y anotaron Colidio, Meza y Montiel.

Las declaraciones de Sebastián Villa, la figura de Independiente Rivadavia