Sebastián Villa, la figura de Independiente Rivadavia, rompe su silencio tras eliminar a River Plate: es finalista de la Copa Argentina

El colombiano Sebastián Villa, en la tanda por penales, le dio la clasificación a Rivadavia a la final de la Copa Argentina. El antioqueño habló sobre los momentos más difíciles. ¿Qué dijo sobre los últimos años y ser absuelto por la justicia?

  • Sebastián Villa jugará la final de la Copa Argentina con Rivadavia. FOTO X-Independiente Rivadavia
    Sebastián Villa jugará la final de la Copa Argentina con Rivadavia. FOTO X-Independiente Rivadavia
Agencia AFP
25 de octubre de 2025
bookmark

El modesto Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia el viernes en la noche. Venció 4-3 en penales a River Plate tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y se clasificó por primera vez a la final de la Copa Argentina.

La Lepra mendocina se abrazó a un triunfo inolvidable en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, de la mano del colombiano Sebastián Villa, con pasado en Boca Juniors. Este se convirtió en el verdugo de los Millonarios al anotar el quinto y último penal de la tanda.

De este modo, la Copa Argentina tendrá un campeón inédito, ya que Independiente Rivadavia se enfrentará a Argentinos Juniors, que el jueves 2-1 a Belgrano de Córdoba en semis y también jugará su primera final de este torneo.

El ganador de la final, además de sumar un título a sus vitrinas, conseguirá la clasificación a la Copa Libertadores de 2026.

Puede leer: ¿Quién es Jeison Medina, el delantero antioqueño que brilló con Liga de Quito en semifinales de Copa Libertadores?

River fue algo superior a su rival, pero no pudo capitalizar sus chances más claras, como un zurdazo del colombiano Juanfer Quintero que sacudió el poste izquierdo, un cabezazo de Rivero al larguero y, en tiempo añadido, un frentazo de Galoppo que el portero Ezequiel Centurión sacó del ángulo.

Centurión, arquero criado en River, se lució ante su exclub al atajar el primer penal al colombiano Miguel Borja, mientras que Galoppo desvió su tiro y anotaron Colidio, Meza y Montiel.

Las declaraciones de Sebastián Villa, la figura de Independiente Rivadavia

Para Independiente Rivadavia convirtieron Luciano Gómez, Fabrizio Sartori, Sheyko Studer y Sebastián Villa.

Villa dijo estar “muy contento” porque puede “retribuirle a un club que apostó por mí. Esto es lo lindo del fútbol, estoy en un club que me dio la posibilidad”.

“Me tenía mucha fe. Contra ellos (River) se me da y la verdad es que lo necesitaba. Esto es para mis compañeros, que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, y estamos muy cerca de hacer historia”, prosiguió el atacante Villa.

“Le dedico esto a mi familia que está en Medellín y también a mi mujer, Carolina, que sin ella este proceso no podría haber sido posible. Hoy pude retribuir a toda esta hinchada y al club que apostó por mí”.

Villa, de 29 años, fue absuelto el martes pasado en una causa por “abuso sexual con acceso carnal” iniciada en 2021 por su entonces pareja, según decidió un tribunal argentino luego de que la fiscalía y la denunciante abandonaran la acusación.

Antes, había sido condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión por violencia de género en otra causa distinta, aunque no fue a la cárcel por tratarse de una pena menor a tres años.

El delantero cafetero llegó a Boca en 2018 y se convirtió en titular indiscutido, pero fue separado del plantel xeneize tras la condena.

En julio del año pasado, volvió al fútbol argentino para defender a Independiente Rivadavia, del que es uno de sus capitanes.

Siga leyendo: ¡Se desató la guerra! Sebastián Villa demanda a Boca y el club contraataca con juicio y reclamos

