Dos sismos sacudieron a Colombia este 25 de octubre: uno en Santander y otro en Putumayo

Durante la madrugada del sábado 25 de octubre, varios habitantes del departamento de Santander reportaron haber sentido un temblor que interrumpió su sueño.
Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró exactamente a las 3:54 a. m. con epicentro en el municipio de Los Santos, una de las zonas sísmicas más activas del país.
La magnitud del sismo fue de 3.5 en la escala de Richter y se localizó a 8 kilómetros del casco urbano de Los Santos, con una profundidad de 148 kilómetros. Por tratarse de un evento profundo, la sensación en superficie fue moderada, aunque perceptible en municipios cercanos del área metropolitana de Bucaramanga.
El SGC explicó que este tipo de movimientos son habituales en la región debido a la actividad geológica del Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor concentración de sismos en el mundo.
