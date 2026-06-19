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Así se ve la primera estación de TransMilenio articulada con el Metro de Bogotá

La capital colombiana estrena una estación que integra el sistema de buses con la Línea 1 del Metro. Así funcionará.

  • La estación Calle 26- Atrio estará integrada con la Línea 1 del Metro de Bogotá. Fotos: Transmilenio y Colprensa
    La estación Calle 26- Atrio estará integrada con la Línea 1 del Metro de Bogotá. Fotos: Transmilenio y Colprensa
  • Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
    Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
  • Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
    Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
  • Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
    Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Un hito en la movilidad se vivirá en Bogotá con la habilitación de la estación Calle 26 - Atrio, pues esta estructura se convierte en la primera estación nueva completamente operativa en el marco de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, funcionando de manera articulada con Transmilenio.

Su apertura será el sábado, 20 de junio. Con este suceso, a oferta de servicios en este punto neurálgico de la avenida Caracas aumentará de manera significativa, pasando de tres a ocho rutas por sentido. Según ha explicado Transmilenio, la estación ofrecerá 16 servicios que conectarán con todas las troncales del sistema, incluyendo Norte, Suba, Calle 80, Américas, Calle 26, Carrera 10, Caracas Sur y Eje Ambiental.

Lea también: Video | ¡Bienvenido, Metro de Bogotá! Así se vio la primera prueba del tren sobre el viaducto

En los dos vagones que conforman la estación se atenderán a las rutas 8, B18, B23 y B27 (sentido sur-norte) y y 6, F19, J74 y K23 (sentido norte-sur); esto en el número 1. En el vagón 2 funcionarán los servicios 6, B74, C19 y D20 (sentido sur-norte) y H20, H27, L18 y 8 (sentido norte-sur).

Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio

La estación tiene una extensión de 160 metros y plataformas de 8 metros de ancho para facilitar la circulación de los usuarios. Cuenta con puertas inteligentes que fueron fabricadas con materiales robustos y que tienen un mecanismo de bloqueo que impide su apertura forzada externa o interna, con el fin de disminuir los colados.

Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio

Además cuenta con un Sistema Inteligente de Transporte captura datos en tiempo real sobre el desempeño de las puertas y el flujo de pasajeros y dos vagones de 30 metros cada uno conectados por una pasarela central.

Con la entrada en funcionamiento de esta estación se confirma el cierre definitivo de la estación Calle 34, la cual dejará de funcionar para permitir el avance de las obras del Metro en ese sector de la avenida Caracas. Como alternativa, los ciudadanos podrán utilizar la nueva estación Calle 26 - Atrio o la estación temporal Av. 39.

Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio
Así se ve la estación Calle 26- Atrio que estará integrada al Metro. Foto: Transmilenio

Este avance se da en un contexto de progreso para el proyecto del Metro, que ya registra un 77,53% de ejecución general. El viaducto ya supera el 50% de su construcción, con 14 kilómetros terminados, y ya han llegado a la ciudad 12 de los 30 trenes que conformarán la flota operativa.

Siga leyendo: Metro de Bogotá llega al 78,69 % de avance y entra en una fase clave de construcción, según el alcalde

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