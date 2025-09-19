x

Expresidente Samper respondió al fallo que tumbó personería jurídica de Poder Popular, partido fundado por él

Para el alto tribunal, la colectividad política no cumple los requisitos constitucionales para recibir aprobación del Consejo Nacional Electoral.

  • Ernesto Samper fundó el partido Poder Popular en 1982 resultado de una división del Partido Liberal. Foto: Colprensa
    Ernesto Samper fundó el partido Poder Popular en 1982 resultado de una división del Partido Liberal. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

19 de septiembre de 2025
bookmark

La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la personería jurídica del movimiento político Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper, pese a que contaba con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE). El exjefe de Estado se pronunció sobre la sentencia.

Para la sala del alto tribunal, el CNE incurrió en una falsa motivación al concederle a esta colectividad el estatus de partido político aplicando de manera indebida precedentes judiciales como la sentencia SU-257 de 2021 que fue la que le devolvió la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, fundado por Luis Carlos Galán.

Lea también: Consejo de Estado tumba la personería de Poder Popular del expresidente Samper y desata críticas de Petro

El Consejo de Estado consideró que los alegatos de hechos de violencia realizados por Ernesto Samper no alcanzan el nivel de gravedad para que se reconozca una existencia de persecución política suficiente para restituir la personería.

Poder Popular fue un movimiento político fundado el 30 de enero de 1982 resultado de una división del Partido Liberal, al cual pertenecía Ernesto Samper y con el cual llegó a la Presidencia en 1994.

Dentro del reclamo del partido político se citaron hechos como el atentado en el aeropuerto El Dorado en 1989 contra Samper y el homicidio del exsenador Ricardo Villa en 1992. Para el Consejo de Estado, aunque estos eventos son repudiables, no es una persecución política como sí lo fue en contra del Nuevo Liberalismo y la Unión Patriótica, quienes los integrantes fueron afectados por la violencia sistemática.

¿Qué dijo Ernesto Samper sobre la sentencia?

El expresidente Ernesto Samper manifestó este viernes su acatamiento al fallo del Consejo de Estado.

“Respetuoso, como he sido a lo largo de mi vida pública, de los fallos de la justicia de mi país. Acato, aunque no comparto, la decisión adoptada en el día de hoy, por solicitud del presidente de la corporación como ponente de ella, sobre la cancelación de la personería del movimiento Poder Popular, con el cual he venido haciendo política durante más de 50 años”, manifestó el exmandatario.

Samper dijo estar preocupado por “la actual guerra de poderes” entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional frente a los temas relacionados con los partidos y movimientos políticos.

El líder político confió en que en algún momento se abrirá “el debate amplio sobre la politización de la rama electoral de la justicia administrativa y el daño que está causando al derecho de los colombianos a tener distintas opciones políticas”.

Samper recordó además que el “espíritu” del acuerdo de paz con las extintas Farc de 2016 planteó la diversidad política como elemento de oposición al “monopolio bipartidista” de siempre en la política local.

Siga leyendo: ¿Cerca de la descertificación? Los escenarios que señala expresidente de Colombia si Estados Unidos recorta los recursos contra narcotráfico

*Con información de Colprensa

