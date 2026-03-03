A los pacientes no les gusta la atención de las EPS intervenidas por Petro, confirma encuesta de satisfacción de MinSalud

El malestar con la atención recibida en las EPS que se encuentran bajo intervención del Gobierno ha crecido. Esto, según los resultados de las encuestas de satisfacción del Ministerio de Salud, con datos de 2024 y 2025, que muestran una caída generalizada en la percepción positiva, calificada como “bueno” y “muy bueno”, en seis de las ocho EPS intervenidas. La información revelada por El Tiempo muestra un deterioro en la experiencia del usuario, que a su vez ocurre con un aumento sostenido de las PQRS, con un 51,4%, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud.

¿Cómo estaba la satisfacción en las EPS antes de la intervención?

En 2024, el promedio nacional de satisfacción (Bueno + Muy bueno) se ubicó en 73,5 %. Vale aclarar que varias de las EPS hoy intervenidas ya se encontraban por debajo de ese nivel. Por ejemplo, Nueva EPS registraba en 2024 una satisfacción de 72,6 %, Capresoca 64,1 %, Emssanar 61,5 %, Coosalud 68,4 %, Asmet Salud 52,4 % y SOS 67,3 %. Aunque los resultados eran heterogéneos, el punto de partida mostraba brechas relevantes frente a las entidades mejor calificadas del sistema, que no son controladas por el Gobierno, como Salud Bolívar. Esta entidad registraba 77,59%. Lea también: Denuncian presunto “cartel del cáncer” en Nueva EPS: Clínica en Ibagué concentra diagnósticos

¿Qué muestran las encuestas de satisfacción en 2025?

En la medición de 2025, que se realizó a 18.000 personas entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre, se evidencia un retroceso en la satisfacción de la mayoría de las EPS bajo control estatal. El consolidado nacional mostró una percepción positiva de 63%, diez puntos menos que el promedio de 2024. En ese contexto, por un lado, Savia Salud cayó a 41 % de satisfacción (36 % “Bueno” y 5 % “Muy bueno”), cuando en 2024 había registrado 83,1 %, lo que muestra un deterioro severo. Asmet Salud bajó a 50 % (una caída de -2,4 puntos porcentuales), Nueva EPS a 57 % (-15,6), Famisanar a 56 % (-17,5), Capresoca a 54 % (-10,1) y Emssanar a 56 % (-5,5). Por otro lado, Coosalud alcanzó 71 % (+2,6) y SOS 73 % (+5,7), siendo las únicas dos intervenidas que no reflejan una caída frente a su desempeño del año previo.

Aumentan las valoraciones negativas de los usuarios

La encuesta también revela un aumento de las valoraciones negativas (“Malo” y “Muy malo”) en varias de estas entidades. Savia Salud concentró 14 % de opiniones desfavorables en 2025, Asmet Salud 18 %, Famisanar 7 % y Nueva EPS 10 %, lo que refuerza la percepción de deterioro en la calidad del servicio reportada por los usuarios. Estos resultados se reflejan, a su vez, en el incremento acelerado de las PQRS en las EPS intervenidas. Entre 2023 y 2025, los reclamos en salud pasaron de 623.636 a 944.072, un aumento del 51,4 %. El caso más crítico es el de Nueva EPS, enlodada por el caso de Kevin Acosta, niño que murió esperando que la entidad le dieran sus medicamentos, o de Cecilia Quintero, que murió mientras reclamaba medicamentos para un familiar en Cúcuta. En esa entidad, los reclamos en el régimen contributivo subieron de 197.293 en 2023 a 369.243 en 2025. Lea también: En la tarima de Minsalud montaron el cierre de campaña del Pacto Histórico La tasa de quejas por cada 10.000 afiliados fue cerca del doble, al pasar de 334,71 a 617,35. Un comportamiento similar se observa en el régimen subsidiado. Otras EPS intervenidas por el gobierno Petro también mostraron incrementos significativos. Famisanar pasó de 105.499 reclamos a 138.514. Por su parte, SOS elevó su tasa de 444,87 a 631,17, Savia Salud de 332,94 a 430,04, Capresoca de 227,68 a 399,50 y Emssanar de 233,32 a 276,54. Coosalud, con afiliados en ambos regímenes, incrementó sus PQRS en los dos. La excepción es Asmet Salud, donde los reclamos disminuyeron entre 2023 y 2025. El cruce entre encuestas de satisfacción y datos de PQRS sugiere que, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, la experiencia de los pacientes con las EPS intervenidas por el Gobierno ha empeorado, y ese malestar se traduce en más quejas formales.