A los pacientes no les gusta la atención de las EPS intervenidas por Petro, confirma encuesta de satisfacción de MinSalud

El malestar con la atención recibida en las EPS que se encuentran bajo intervención del Gobierno ha crecido. Esto, según los resultados de las encuestas de satisfacción del Ministerio de Salud, con datos de 2024 y 2025, que muestran una caída generalizada en la percepción positiva, calificada como “bueno” y “muy bueno”, en seis de las ocho EPS intervenidas.
La información revelada por El Tiempo muestra un deterioro en la experiencia del usuario, que a su vez ocurre con un aumento sostenido de las PQRS, con un 51,4%, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud.