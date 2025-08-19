Epa Colombia podría salir de la cárcel de El Buen Pastor; ¿a dónde la trasladarían?

Epa Colombia lleva meses intentando salir de prisión. Pero no para huir de las consecuencias de sus actos, sino para poder atender a su hija, Daphne Samara, que nació en 2024. Según la Ley colombiana, al ser madre cabeza de familia, Daneidy Barrera (su nombre real), tiene la posibilidad de acceder al beneficio de casa por cárcel, para poder ser una mamá presente.
Sin embargo, aunque ha pedido varias veces que le concedan este recurso, nunca lo han hecho. Es por eso que su abogado defensor elevó una solicitud al Inpec —con copia al presidente Petro— para que Barrera sea trasladada a una guarnición militar.