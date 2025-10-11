x

En Bellavista tampoco hay agua: internos piden que se declare emergencia sanitaria, ¿qué responde el Inpec?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) le dijo a EL COLOMBIANO que están trabajando para darle solución a la crisis. Por su parte, EPM dice que es ajena a la situación y que la falta de agua no tiene que ver con los cortes por trabajos.

    El restablecimiento completo del servicio de agua está previsto para la noche del domingo. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
11 de octubre de 2025
bookmark

Los internos de la Cárcel Nacional Bellavista, ubicada en el municipio de Bello, solicitaron que se adopten medidas especiales ante la difícil situación que enfrentan por el corte de agua en el penal.

La suspensión del servicio, que hace parte de las obras de modernización en la planta Manantiales, afecta a gran parte de Medellín y el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con Veeduría Nacional Penitenciaria Corporación Jesús María Valle, los 3.500 internos del penal no pudieron almacenar suficiente agua de reserva. Por esta razón, solicitan que se declare formalmente la emergencia sanitaria.

“Están viviendo una situación bastante precaria. Los baños están colapsados, no han podido lavar su ropa y carecen de agua para beber y realizar actividades básicas. Es urgente que las autoridades actúen”, le dijo a Caracol Jorge Carmona, representante de la Veeduría Nacional Penitenciaria.

También hizo un llamado a las alcaldías de Bello y Medellín, a las agencias del Ministerio Público y a los cuerpos de bomberos para que se coordine el envío de carrotanques que suministren agua al penal.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) le dijo a EL COLOMBIANO que están trabajando para darle solución a la crisis.

También, EPM le dijo a Caracol Radio que ya garantizó el suministro de agua potable hasta el medidor de la cárcel y que no ha interrumpido el servicio. Sin embargo, señaló que la dificultad radica en un trámite interno del penal para permitir el ingreso de su personal técnico.

“EPM está garantizando la llegada de agua potable hasta el medidor de la cárcel Bellavista. La empresa hizo todos los movimientos operativos para que la cárcel no tuviera interrupción. La situación que se registra se debe a un asunto interno del centro carcelario. Personal de mantenimiento y social de EPM está a la espera de autorización de ingreso para apoyar internamente lo que se requiera”, indicó la empresa a la emisora.

El restablecimiento completo del servicio de agua está previsto para la noche del domingo.

