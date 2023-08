“El Congreso no le jalará a las reformas impuestas por el Gobierno”: Germán Blanco

El recién elegido presidente de la Comisión Primera del Senado, el conservador Germán Blanco, aclaró que no será un ‘palo en la rueda’ para los proyectos que pasarán por esa célula legislativa como la ley de sometimiento y la de humanización carcelaria, que son prioritarias para el Gobierno de Gustavo Petro. Lea también: Gobierno perdió control de varias comisiones claves en el Congreso En diálogo con EL COLOMBIANO, el senador Blanco planteó que no prevé un buen futuro para las reformas del Gobierno si estas no se construyen junto a voces de diferentes actores sociales, políticos y empresariales; y expuso que los ministerios de Justicia y del Interior evalúan acogerse a decretos de Justicia y Paz como alternativa para no tramitar la ley de sometimiento.

El Pacto Histórico alega que su elección en la Comisión Primera significó el incumplimiento de los acuerdos, ¿qué responde? “El momento en el que se firmaron los acuerdos es diferente al que se vive hoy. Hace un año existía una coalición conformada para el inicio del gobierno de Gustavo Petro, pero se perdió en el tiempo. El mismo presidente manifestó que esa coalición desaparecía y en lo que respecta a varios de los partidos, hubo unas declaratorias de independencia. Hubo una recomposición y ahora el Congreso tiene unas dinámicas y realidades totalmente diferentes. Creo profundamente que no se han roto los acuerdos porque los acuerdos perdieron vigencia en el tiempo y perdieron el dinamismo y se perdieron las confianzas”. ¿Cómo se gestó su candidatura para ser presidente de la Comisión Primera del Senado? “No había pensado que podía presidir la comisión. Realmente no estaba en la carpeta nuestra y ni en la del partido, pero en el transcurrir de las últimas semanas. Algunos miembros de la comisión empezaron a manifestar que tendría que haber una recomposición porque Alexánder López aspiraba a ser el presidente de la comisión y su comportamiento en la presidencia del Senado se había cuestionado por muchos congresistas y a nombre también de los partidos. Ante ese escenario, decidieron proponer mi nombre, considerando que soy la persona que podía generarles la confianza y las garantías”. ¿Y por qué cree que le dan esa confianza para presidir una de las comisiones más importantes del Congreso? “Yo tengo vasta experiencia en el Congreso, he sido presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Comisión de Acusación, estuve tres periodos como representante de la Cámara, tengo experiencia corporativa. Fui diputado en Antioquia dos periodos y presidente de la Asamblea de Antioquia. Soy constitucionalista, docente de Derecho Constitucional hace más de 20 años en la Universidad Autónoma Latinoamericana de manera ininterrumpida. También por la capacidad que me caracteriza de hacer debates críticos, constructivos, argumentados, pero respetuosos, o sea con garantías”.

¿Usted dará garantías al trámite de proyectos clave para el Gobierno como la ley de sometimientos y la reforma carcelaria? “Claro. ¿Usted dará garantías al trámite de proyectos clave para el Gobierno como la ley de sometimientos y la reforma carcelaria? “Claro. Si el Gobierno decide presentar otra vez la ley de sometimiento, como presentarán la ley de humanización carcelaria y otras como la reforma para legalizar la comercialización del cannabis, todos estos proyectos van a tener un trámite adecuado y normal. Cumpliré con la Ley 5 de 1992, que es el reglamento que nos rige, para generar garantías para todos”. La ley de sometimiento es la base de la ‘paz total’ de Petro, ¿sabe cuándo será radicada? “Lo que he escuchado es que están tratando de decidir si la ley de sometimiento la presentan en la Comisión Primera o están evaluando si se acogen a decretos anteriores de Justicia y Paz, o sea mantener esas prerrogativas que vienen de gobiernos anteriores que tanto cuestionaron ellos”. ¿Quién lo está evaluando? “El Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, estoy absolutamente seguro de eso”.

El Gobierno dice que los proyectos de sometimiento, cárceles y cannabis son claves, ¿por qué cree entonces que se hundieron en la pasada legislatura? “No han logrado los votos ni el trámite necesario porque no son reformas concertadas ni conciliadas. No se construyeron con todos los actores, entonces se observan más como imposiciones del Gobierno. Y yo creo que el Congreso no le va a jalar a las reformas impuestas. La rama Legislativa tiene que mantener independencia y autonomía”. ¿Cree que lo mismo pasó con las polémicas reformas sociales que siguen sin ser aprobadas? “Sí. El Gobierno no logró armar una coalición mayoritaria que augurara éxito en los proyectos. Lo que está claro es que si estas reformas no se construyen de manera colectiva con el Congreso, actores públicos y privados, sociedad civil, el empresariado y la academia, serán proyectos sin consensos y provocarían el fracaso del plan del Gobierno”. ¿Cree que esta realidad política adversa debería costarle el puesto al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco? “Yo lamentaría profundamente tener que sentarme en un año con un tercer ministro del Interior. No le ayuda para nada ni al país, ni al Gobierno, ni al Congreso. El ministro Velasco fue congresista, conoce el ADN del Parlamento colombiano. Con él tengo una excelente relación. No creo que sea responsable ni culpable directo de lo que esté sucediendo porque él obedece a unos parámetros del Gobierno establecidos por Gustavo Petro”. Usted fue presidente de la Comisión de Acusación, ¿cree que allí las investigaciones contra el presidente pueden dar frutos? ”Cuestioné todo el tiempo esta comisión a la que pertenecí 12 años porque es una comisión sin herramientas. Funge de ser una institución de carácter judicial para juzgar figuras del Ejecutivo, los llamados aforados constitucionales. Pero definitivamente la comisión no tiene los dientes ni las herramientas para llegar muy lejos en las investigaciones a Petro”.

¿Dónde cree que está la falla? “En un sistema de gobierno presidencialista, y no parlamentarista, como el nuestro se deja el juzgamiento de la responsabilidad de los presidentes a una comisión sin herramientas. Este puede ser el momento preciso para que el país entienda que hay que reformar las instituciones al interior del Congreso”. Usted fue insistente en que el Partido Conservador fuera independiente y ha sido crítico con el Gobierno Petro, ¿cómo ve a la colectividad ahora que está en esa posición? “Cuando se logró la declaración de independencia, por decisión del Directorio y con beneplácito de la mayoría de la bancada, el partido recuperó escenarios importantes ideológicos, programáticos y en la militancia misma en todas partes”.