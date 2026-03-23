Habla Óscar Benavides, el líder que fue barrendero y le ganó la curul afro a Polo Polo

Una de las grandes sorpresas de las elecciones legislativas de marzo pasado es Óscar Benavides, un joven de Tumaco, Nariño, quien arrasó en votación para ganar la curul afrodescendiente en la Cámara de Representantes.
Se trata de un abogado víctima del conflicto armado, que fue barrendero en Bogotá, vendedor ambulante y líder social; a través de las redes sociales y trabajo en el territorio, logró captar la atención de la gente con la bandera en contra de los “afroconvenientes”, como llama a otros políticos afro liderados por el polémico congresista Miguel Polo Polo, quien se quemó.
EL COLOMBIANO habló con él para conocer su historia de vida y propuestas en el Legislativo.
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