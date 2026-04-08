Videos | Reportan enfrentamientos entre taxistas y la UNDMO en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

En la tarde de este miércoles se presentó una serie de enfrentamientos entre taxistas y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO -antes ESMAD) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Entérese: ¿Quién maneja su taxi? El 60 % de los taxistas en Bogotá tienen antecedentes penales, según la Policía Algunos usuarios en redes sociales publicaron una serie de videos en los que se ve a los conductores de transporte público bloqueando el carril exclusivo de taxis, mientras se escuchaban detonaciones en los alrededores.

Los disturbios se presentaron tras unas protestas realizadas por el gremio de taxistas en la calle 26, a la altura de la carrera 110, lo que generó gran congestión y provocó que pasajeros llegaran tarde a la terminal aeroportuaria para tomar sus vuelos.

Sobre las 7:30 p. m., los disturbios se salieron de control e involucraron a varios conductores que, con palos y otros objetos, intentaban golpear a los funcionarios de la UNDMO. Esto ocurrió ante la mirada de los pasajeros, que permanecieron represados en la zona de acceso al transporte público.

El Dorado había publicado un mensaje invitando a los usuarios a que salieran con anticipación debido a los bloqueos en la movilidad. “Te recomendamos salir con mayor anticipación, tomar rutas alternas y mantenerte en contacto con tu aerolínea”, se lee en un post de X.

Por su parte, el sistema TransMilenio informó sobre las 5:55 de la tarde que se realizaron algunos desvíos y que el servicio alimentador Aeropuerto suspendió su operación. Sin embargo, sobre las 7:09 p. m. indicaron que se cancelaba el desvío y se retomaba con normalidad la situación.