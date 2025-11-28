Siete muertos deja enfrentamiento entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

La región del Catatumbo sigue siendo escenario de violentas disputadas. En las últimas horas, nuevos choques entre el ELN y las disidencias del Frente 33 se registraron en el corregimiento de Filogringo, zona rural de El Tarra, al norte de Norte de Santander. Las autoridades locales y organizaciones comunitarias confirmaron que los combates han dejado, al menos, siete personas muertas y varios heridos.
Según informó Caracol Radio, dentro de la comunidad circula la versión de que alias Cuyo, señalado como uno de los mandos del ELN en esa zona, habría muerto en medio de los recientes enfrentamientos. Aunque esta información aún no ha sido verificada oficialmente, ha incrementado la tensión entre los habitantes, que temen retaliaciones y nuevas incursiones armadas.