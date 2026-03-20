¿Quién gana en segunda vuelta? Solo Paloma Valencia tendría empate técnico con Iván Cepeda, según nueva encuesta

Una encuesta realizada por la firma GAD3 contratada para el medio RCN estableció los posibles escenarios que se podrían dar en caso de que se dé una segunda vuelta presidencial, la cual se desarrollaría el 21 de junio de este año. Para que no haya una segunda vuelta, el candidato ganador debe conseguir el 50 % más uno de los votos válidos, es decir, los recibidos por los candidatos más el voto en blanco, algo que no ha sido posible en las últimas 4 elecciones, donde ha sido necesaria esta instancia. Lea también: Cepeda y Abelardo puntean encuesta Atlas Intel, después de legislativas y consultas Esa segunda vuelta se desarrolla con los dos candidatos que hayan liderado los resultados de la primera vuelta, la cual se llevará a cabo el 31 de mayo desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Sobre esta segunda instancia, GAD3 planteó los posibles escenarios que se pueden dar. Este sondeo arrojó varios resultados, dejando en algunos a claros vencedores mientras que en otros se podría hablar de un posible empate técnico. Para esta encuesta, la firma realizó 1.200 entrevistas a personas mayores de 18 años de todo el territorio nacional desde los estratos 1 hasta el 6. Su nivel de confianza es de un 95 % y tiene un margen de error del 3 % según su ficha técnica.

Ficha técnica de la encuesta GAD3 contratada por RCN. Foto: Captura encuesta GAD3

¿Quién gana en segunda vuelta según encuesta GAD3?

La empresa encuestadora GAD3 estableció cinco escenarios en la segunda vuelta con los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, quienes ocuparon los primeros 4 puestos en la intención de voto. Cepeda vs. De la Espriella: gana Cepeda El primer escenario sería entre Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, quien se presentó a través de su movimiento Defensores de la Patria. Los dos aspirantes cuentan con la mayoría de intención de voto en primera vuelta, según la encuesta. De acuerdo con el sondeo, en la segunda vuelta se presentaría una victoria de Cepeda, quien obtendría un 45 % de los votos, sobre un 36 % del aspirante De la Espriella. Un 6 % no votaría y el 10 % votaría en blanco.

Así quedaría la segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella según encuesta GAD3 contratada por RCN. Foto: Captura encuesta GAD3

Cepeda vs. Fajardo: gana Cepeda Un segundo escenario plantea una segunda ronda entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo. Este, según la encuesta, dejaría vencedor al del Pacto Histórico sobre el candidato de Dignidad y Compromiso. La diferencia sería un 44 % contra un 32 %.

Así quedaría la segunda vuelta entre Cepeda y Fajardo según encuesta GAD3 contratada por RCN. Foto: Captura encuesta GAD3

Fajardo vs. De la Espriella: gana el abogado El tercer escenario pone en la mesa al exalcalde de Medellín Fajardo con el abogado De la Espriella. Aquí la diferencia se acorta y dejaría como ganador a Abelardo con un 33 % sobre un 25 %. La abstención subiría a un 19 % y el voto en blanco a 21 %.

Así quedaría la segunda vuelta entre Fajardo y De la Espriella según encuesta GAD3 contratada por RCN. Foto: Captura encuesta GAD3

Cepeda vs. Paloma: empate técnico En el cuarto escenario entraría la candidata del Centro Democrático y ganadora de la Gran Consulta, Paloma Valencia, quien se enfrentaría con la carta del actual gobierno, Iván Cepeda.

La intención de voto estaría pareja siendo un 43 % a favor del candidato de la izquierda contra un 40 % de la senadora. Este es uno de los más parejos y estableciendo casi un empate teniendo en cuenta que la ficha técnica del sondeo dejó un margen de error del 3 %.

Así quedaría la segunda vuelta entre Cepeda y Valencia según encuesta GAD3 contratada por RCN. Foto: Captura encuesta GAD3

En el último escenario se plantea una confrontación entre dos candidatos de la centro-derecha. Si se diera una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ambos obtendrían un 27 %, además de que el voto en blanco alcanzaría una cifra del 23 % y un 19 % no votaría.

Así quedaría la segunda vuelta entre Valencia y De la Espriella según encuesta GAD3 contratada por RCN. Foto: Captura encuesta GAD3

La muestra total de la encuesta está conformada en un 35 % por personas entre los 18 a 34 años, un 35 % entre los 35 a 54 años y un 29 % personas que igualan o superan los 55 años de edad.

El 54 % de los entrevistados son mujeres y el 48 % hombres, además de que un 40 % manifestó ser independiente y un 20 % trabajador del sector privado, esto referente a la situación laboral.