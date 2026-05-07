Tolima goleó a Nacional y es líder de su grupo en Libertadores

El Deportes Tolima goleó al Nacional de Uruguay por 3-0 en Ibagué y tomó la punta del Grupo B con siete unidades. El miércoles, en el cierre de la jornada continental, el equipo charrúa quedó último con cuatro puntos, los mismos que Universitario de Perú y Coquimbo Unido, que se enfrentan este jueves en Chile pero tienen mejor saldo de goles. Luis Sandoval de penal a los 45+7’, Jherson Mosquera a los 78’ y Jersson González a los 89’ marcaron los tantos para el Tolima, que pudo lograr una goleada de escándalo pero se topó con el portero panameño Luis “Manotas” Mejía, que evitó varias veces la caída del arco de Nacional e incluso contuvo un penal. En su próximo partido por Libertadores, el cuadro de Ibagué se visitará a Coquimbo el martes 19 de mayo desde las 5:00 de la tarde. También en el último turno, el Cruzeiro resistió en Santiago ante la Universidad Católica y se llevó una igualdad sin goles. De esta manera, ambos conjuntos lideran el Grupo D con siete puntos, uno más que Boca Juniors. Barcelona de Guayaquil cierra las posiciones con tres unidades.

Rivadavia hace historia en la Libertadores

El otro equipo que podía asegurar su boleto para la próxima ronda, el Corinthians, igualó 1-1 en Bogotá con el Independiente Santa Fe y deberá esperar para sellar su pase. En el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, el local Independiente Rivadavia sigue con su estreno de ensueño en la Copa Libertadores y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final. La Lepra mendocina, con el colombiano Sebastián Villa todo el partido, empató 1-1 con Fluminense y llegó a diez puntos en cuatro partidos en el Grupo C. Le puede interesar: DIM recibe a Flamengo por Libertadores en un partido en el que debe primar la sensatez, ¿por qué? El paraguayo Álex Arce, que la semana pasada había anotado un triplete, marcó el tanto de la Lepra a los 66 minutos y cuando el Malvinas Argentinas era una fiesta, John Kennedy a los 90+1 minutos le dio la igualdad al Flu. El punto no le sirve de mucho al elenco carioca, que con su arquero récord Fábio, es colista del Grupo C con solo dos unidades. “Buscamos jugar bien, no faltó empeño, no faltó juego, tuvimos varias oportunidades pero no acertamos un gol que nos hubiera dado tranquilidad”, comentó Fábio. En Caracas, el Bolívar logró un agónico empate ante el local Deportivo La Guaira, que le permite seguir segundo en la serie con cinco puntos. El elenco venezolano tiene tres unidades.

El Corinthians salvó el invicto

El Timão también podía sellar su pase a octavos este miércoles en el Grupo E, pero empató en El Campín de Bogotá con el Santa Fe y deberá aguardar el resultado del partido entre Platense y Peñarol el jueves en Buenos Aires. De todas maneras, el equipo de Fernando Diniz lidera la llave con 10 puntos contra 6 de Platense, dos del Santa Fe y uno del alicaído Peñarol. Lea: Santa Fe perdonó y Corinthians castigó en el descuento: empate en Libertadores En los 2.600 metros de altitud de Bogotá, el local celebró en el 61’ gracias a su referente, el eterno goleador Hugo Rodallega, pero en los descuentos (90+3’) el central Gustavo Henrique silenció al Cardenal y salvó el invicto del Timao en la Copa. “Tengo mucha bronca, dolor, se nos escapan tres puntos que eran muy importantes para nuestras aspiraciones”, dijo Hugol Rodallega a la transmisión de televisión.

El Pincha, imperial