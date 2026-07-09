¿Cómo será el empalme entre la Contraloría y el gobierno entrante? Claves del informe que entregarán

El contralor general de la República (E), Carlos Enrique Silgado, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, instalaron el día de ayer la mesa técnica de acompañamiento sectorial en la que se entregará el diagnóstico del estado actual en materia fiscal de los diversos sectores del país a la gestión entrante.

En la reunión, a la que asistieron diferentes representantes del nuevo Gobierno, se coordinó la dinámica de trabajo que tendrán los equipos técnicos designados junto con las delegadas de la Contraloría, quienes se reunirán en los próximos días para avanzar en la entrega de información detallada.

El contralor general (e) fue enfático en aclarar el alcance de la información que se compartirá con el equipo entrante.

Según explicó, esta “no constituye una valoración política, no representa una calificación sobre una administración determinada, ni implica un pronunciamiento definitivo de la entidad”, sino que corresponde a insumos técnicos preliminares para la articulación institucional de la Contraloría con la administración que llega, y no constituyen hallazgos fiscales, prejuzgamientos ni actuaciones de coadministración.

Los diagnósticos sectoriales, que se presentarán durante este mes, fueron construidos a partir de la información suministrada por los sujetos vigilados, las auditorías realizadas por el órgano de control, así como estudios sectoriales, actuaciones de seguimiento y demás instrumentos propios del control fiscal.

También la Contraloría precisó que estos documentos no sustituyen la información oficial que reposa en las entidades públicas ni reemplazan sus competencias, ya que la información oficial, detallada y especializada de cada sector sigue siendo responsabilidad de las entidades que lo integran.