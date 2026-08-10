Emergencia en hospitales de Cali que colapsaron tras sismo de 7,4: piden ayuda para evacuar pacientes

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió el suroccidente colombiano en la mañana de este lunes 10 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento ocurrió a las 7:34 a. m., con una profundidad de 79 kilómetros, y su epicentro fue localizado cerca de San José del Palmar, Chocó. Entérese: Heridos graves y derrumbes de viviendas en Chocó: así se vivió el terremoto de esta mañana en su epicentro Hasta ahora, el balance preliminar en el Valle del Cauca reporta 27 personas fallecidas en el departamento, sin incluir a Cali, según informó la gobernadora Dilian Francisca Toro. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que tres personas resultaron heridas en El Cairo y dos murieron en Zarzal. En Calima-El Darién también se reportó el colapso de una estructura.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó inicialmente que la emergencia deja al menos 20 estructuras colapsadas en diferentes puntos de la ciudad: “Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, afirmó Eder. Lea más: Manizales reporta 2 muertos y más de 10 edificios colapsados tras el terremoto

El mandatario pidió a los ciudadanos revisar posibles daños estructurales antes de permanecer dentro de sus viviendas o lugares de trabajo: “Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación”, señaló.

Afectaciones en hospitales de Cali tras el fuerte terremoto

La fuerza del sismo también generó situaciones de emergencia en centros asistenciales de la ciudad. En el Hospital Universitario del Valle (HUV) se reportaron desprendimientos y daños parciales en parte de su infraestructura.

Pacientes y trabajadores del centro médico activaron protocolos de evacuación y seguridad mientras avanzaban las primeras inspecciones para determinar si las instalaciones podían continuar operando con normalidad. La situación también fue reportada en la Clínica Valle Salud, donde el médico Juan Gallego hizo un llamado urgente para evacuar a los pacientes, especialmente a quienes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y hospitalización. Conozca: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

“Todas las personas que puedan ayudar a la Clínica Valle Salud, vengan rápido. Tengo muchas personas en la UCI, en hospitalización, necesitamos bajarlos. El edificio colapsó, está completamente destruido. Tengo pacientes que necesito sacar”, se escucha en el llamado de emergencia difundido en sus redes sociales.

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Las autoridades y organismos de socorro adelantan barridos y evaluaciones técnicas para establecer el número de edificaciones afectadas, verificar si hay personas atrapadas y determinar las condiciones de seguridad de los centros asistenciales. Entérese: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década