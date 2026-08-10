Emergencia en hospitales de Cali que colapsaron tras sismo de 7,4: piden ayuda para evacuar pacientes

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió el suroccidente colombiano en la mañana de este lunes 10 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento ocurrió a las 7:34 a. m., con una profundidad de 79 kilómetros, y su epicentro fue localizado cerca de San José del Palmar, Chocó.
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Hasta ahora, el balance preliminar en el Valle del Cauca reporta 27 personas fallecidas en el departamento, sin incluir a Cali, según informó la gobernadora Dilian Francisca Toro.
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que tres personas resultaron heridas en El Cairo y dos murieron en Zarzal. En Calima-El Darién también se reportó el colapso de una estructura.