Gobierno Petro justifica emergencia económica para la compra de drones, que desde junio de 2024 se requerían

A pesar de que uno de los argumentos para expedir el decreto de emergencia económica es la necesidad de adquirir un sistema antidrones para temas de seguridad, lo cierto es que no es una necesidad nueva que tenga el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En realidad, desde hace año y medio la han tenido y ahora la usan como justificación de la declaratoria de emergencia.
Este martes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mencionó algunas de las razones que llevaron al Ejecutivo a sacar ese decreto, que sorprendió al país después de que se cayera la ley de financiamiento en el Congreso.