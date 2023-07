León Fredy Muñoz y otras salidas en falso de embajadores de Petro en el exterior

No es para menos, justo esta semana los tribunales de La Haya definirán un conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua y se suma que el Estado colombiano ha sido enfático en rechazar las violaciones a los derechos humanos cometidos por Daniel Ortega.

León Fredy Muñoz no es el único embajador que ha protagonizado polémicas en el desempeño de su papel como representante de los colombianos en el exterior. El antioqueño –como si fuese un partidario más del régimen– se vistió con prendas alusivas al movimiento sandinista en Nicaragua y elogió “la revolución” del dictador Daniel Ortega .

“Cualquier designación de personas ajenas a la carrera diplomática que no haya sido ofrecida previamente a funcionarios de carrera es, por definición, una escogencia política y a dedo”, ha sido un constante cuestionamiento La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo).

“Nosotros estamos encargándonos de nuestros grupos. Yo espero que, en ese mismo sentido, el Gobierno de México esté haciendo esfuerzos y lo que vamos a hacer es articular esos esfuerzos. No hay otra opción, no hay otra opción, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como el narcotráfico y la criminalidad”, dijo Daza durante un acto de integración entre las ciudades de Ibagué y Morelia (México).

La designación de Moisés Ninco Daza fue polémica desde el inicio. El ahora representante de Colombia en México no tiene título universitario y, para validar su nombramiento, acreditó la participación en un simposio y en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de La Sabana. Su último trabajo había sido ser community manager.

“El presidente Petro es un gran presidente, es compañero, amigo, nosotros llevamos muy buenas relaciones con ellos, pero son circunstancias distintas y él lo sabe, no se pueden extrapolar experiencias porque cada país, imagínense, nosotros tenemos una frontera de 3 mil 180 kilómetros con Estados Unidos, ya es un asunto de geopolítica”, dijo López Obrador.

“Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas vi que él (Juan Guaidó) no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino de cuando era senador...”, aseguró Benedetti.

Su comportamiento valió un jalón de orejas desde el ministerio de Relaciones Exteriores y una petición para que ofreciera excusas públicas.

“Si hay que pedir excusas a la oposición, se piden y al mismo Guaidó. Es una mala forma de expresarme”, dijo después Benedetti.

Benedetti, además, deberá aclararle a la Fiscalía si tiene conocimiento de un posible dinero ilegal que ingresó a la campaña del presidente. Es que en una conversación que sostuvo con Laura Sarabia (exjefe de gabinete de Gustavo Petro) el exfuncionario dice tener conocimiento del origen, al parecer ilegal, de 15.000 millones de pesos que ingresaron al Pacto Histórico para financiar la campaña presidencial en el Caribe.

Camilo Romero (embajador en Argentina), Roy Barreras (embajador en Reino Unido), Sebastián Camilo Guanumen (consejero de relaciones exteriores en Chile), Adriana de Francisco (consul en Miami), Adriana Córdoba (embajadora en Dinamarca), son solo otros de los nombramientos polémicos que el gobierno ha hecho para su diplomacia.