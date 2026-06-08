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Embajador de Israel ante la ONU exige disculpas de Petro por saludo nazi: “Usar eslóganes nazis es una bajeza vergonzosa”

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, le exigió al mandatario colombiano ofrecer disculpas antes del miércoles, cuando está previsto que presida una sesión del Consejo de Seguridad.

  • La publicación de la frase “Heil Hitler” por parte del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X desató una controversia internacional que llegó hasta las Naciones Unidas. FOTO: PRESIDENCIA y X
    La publicación de la frase “Heil Hitler” por parte del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X desató una controversia internacional que llegó hasta las Naciones Unidas. FOTO: PRESIDENCIA y X
  • Embajador de Israel ante la ONU exige disculpas de Petro por saludo nazi: “Usar eslóganes nazis es una bajeza vergonzosa”
El Colombiano
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hace 3 horas
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La controversia internacional que desató el presidente Gustavo Petro por publicar la expresión “Heil Hitler” en su cuenta de X escaló este domingo hasta las Naciones Unidas. El embajador de Israel ante ese organismo, Danny Danon, calificó la publicación como una conducta inadmisible y le pidió al mandatario colombiano retractarse antes del miércoles, cuando tiene previsto presidir una sesión del Consejo de Seguridad.

Danon cuestionó con dureza al mandatario colombiano por haber utilizado la expresión “Heil Hitler” en una publicación realizada en su cuenta oficial de X este fin de semana.

El mensaje de Petro fue publicado el domingo 7 de junio como respuesta a una columna de opinión titulada “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”, escrita por el periodista Felipe Zuleta Lleras. El presidente compartió el artículo acompañado únicamente de la frase asociada históricamente al régimen nazi liderado por Adolf Hitler.

Embajador de Israel ante la ONU exige disculpas de Petro por saludo nazi: “Usar eslóganes nazis es una bajeza vergonzosa”

La publicación generó una ola de críticas en Colombia y en el exterior. Una de las más contundentes provino de Danon, representante permanente de Israel ante la ONU, quien consideró que el uso de consignas vinculadas al nazismo constituye una conducta que no puede justificarse.

“Hay líneas que nunca deben cruzarse”, escribió el diplomático israelí en la misma red social. En su mensaje, sostuvo que emplear ese tipo de expresiones representa una “bajeza vergonzosa de la que no hay vuelta atrás” y manifestó su expectativa de que Petro ofrezca una disculpa pública antes del próximo miércoles.

“Presidente de Colombia @petrogustavo. Incluso en la situación en la que se encuentre, hay límites que no se deben cruzar. Usar lemas nazis es una bajeza imperdonable. Espero que logre recomponerse y disculparse antes del próximo miércoles, cuando debe dirigir el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU”, escribió en otro trino.

La exigencia tiene un contexto particular. Ese día está previsto que el jefe de Estado colombiano dirija un debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsabilidad que asume Colombia en el marco de su participación dentro del organismo. Para Danon, la controversia debería resolverse antes de que Petro ocupe ese papel en uno de los escenarios diplomáticos más importantes del mundo.

La frase utilizada por el mandatario colombiano corresponde al saludo nazi empleado durante la Alemania de Hitler y se convirtió en uno de los símbolos más representativos del régimen responsable del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, su uso suele generar rechazo en amplios sectores políticos y sociales a nivel internacional.

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