Así ‘curarán’ la salud estos cuatro candidatos presidenciales

El de la salud es de los ‘chicharrones’ más grandes —pero no el único— que tendrá que abordar el próximo presidente de Colombia. Pero no es cualquier chicharrón: es uno grasoso y peludo en el que están de por medio vidas humanas. Así que del plan que tengan quienes aspiran a suceder a Gustavo Petro en el poder depende el futuro de un sistema que en 30 años logró cobertura universal, un gasto de bolsillo por debajo del 15 %, pasar en dos décadas del 33 al 2 % las necesidades de salud no satisfechas y resistir una pandemia.

El diagnóstico actual del sector está marcado por el cierre de servicios de salud, que pasa por los 4.104 en los últimos cuatro años (según el centro de pensamiento Así Vamos en Salud); por el manejo del Gobierno, vía intervención de la superintendencia, de siete entidades promotoras de salud (EPS) que reúnen a 20,4 millones de afiliados, y por la insuficiencia de los recursos para que la atención de la gente, aunque el Ministerio de Salud se empeñe en negarlo.

“El próximo Gobierno va a recibir el sistema en el peor momento en tres décadas con líos financieros, de atención de pacientes y de incertidumbre y desconfianza en todos los actores, en donde hay una visión de no futuro”, mencionó el exministro Alejandro Gaviria sobre el panorama.

En ese contexto, EL COLOMBIANO revisó las propuestas de salud en los planes de Gobierno de los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo (quienes lideran las encuestas de intención de voto). Para el análisis usamos las ideas sobre la unidad de pago por capitación (UPC, que es la plata que el Estado da a las EPS para atender a sus afiliados), la financiación del sistema y pago de deudas, los medicamentos y la salud mental.

Cepeda: el continuismo de Petro

Hasta el momento, el candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, ha publicado un documento de 433 páginas llamado “El poder la verdad” con su programa de Gobierno. Allí, condensó los discursos que lee en plaza pública y que giran en torno a su visión de país y de los principales problemas a resolver.

En esa cantidad de páginas, las palabras “sistema de salud” solo aparecen tres veces. La primera señala que “se trata ahora de reformar el sistema de salud, de profundizar la reforma agraria y convertirla en Revolución Agraria(...)”.

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La segunda está en el apartado de “seguridad humana” en la que habla de la “dignidad para integrantes de la Fuerza Pública”. “Impulsaremos un sistema de salud integral con monitoreo permanente de salud mental y prevención del suicidio”, dice.

La última mención se encuentra en el título “por la prosperidad”, que enumeró 10 acciones de su eventual Gobierno y menciona que “vamos a garantizar el fortalecimiento y la reforma del sistema de salud”.

El pasado 17 de abril, el aspirante publicó un documento de página y media llamado “plan de choque para atender la crisis del sistema de salud”. Al respecto, contó que continuará las políticas del presidente Gustavo Petro y hasta usó los mismos ataques contra las EPS, a quienes llamó “delincuentes que se han robado la salud del pueblo”.

“Esa propuesta es continuar profundizando la crisis; dice que es un plan de choque, pero no tiene nada de eso, pues son cosas que requieren tiempo y que no resuelven la coyuntura actual”, dijo al respecto el consultor en salud Ramón Abel Castaño.

“Es continuismo. No busca cambiar la dirección de lo que ha hecho el Gobierno Petro, sino es continuar con los equipos básicos de salud (EBS); con la postura de que la UPC es suficiente, lo que significa que seguirá la presión financiera de las EPS, y con la idea de que la única salida a la crisis es sacando una reforma”, apuntó el investigador Johnattan García.

Choque, acción o salvamento

Tanto Alejandro Gaviria como Ramón Abel Castaño y Johnattan García coinciden en que las propuestas en salud de todos los candidatos proponen un plan de choque, que algunos llaman de acción o de salvamento. Sin embargo, apuntan a que el de Cepeda es el único que no califica como tal, pues no aborda en poco tiempo soluciones al problema.

La campaña de Paloma Valencia habla de un plan de choque para “sanear” las finanzas del sector “para que no colapse y sea sostenible”. Para ello, llevarían a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) 24/7 en Presidencia en el que participarían todas las entidades, incluyendo alcaldías y gobernaciones, y así, “en los primeros 100 días de gobierno” resolver “10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos”, según se lee en el documento 111 puntos del plan “Firmeza para estabilizar; corazón para transformar; visión para el futuro”.

Así mismo, promete que ajustará la UPC de 2027 acorde a las “necesidades reales de cada paciente”; que dará acceso a servicios de salud en las zonas rurales apartadas con telemedicina y teleconsulta, y que le inyectará $9 billones al sistema: 3 para el suministro de medicamentos y 6 para el pago de deudas a instituciones prestadoras de servicios (IPS) y EPS.

El plan menciona la salud mental en el apartado de “una Colombia que cierra brechas y abre oportunidades”, sobre lo que menciona que dos de cada tres colombianos tienen un problema de ese tipo que debe ser atendido con 30 centros de atención y cobertura psicosocial en colegios.Por el lado de Abelardo de la Espriella, expone que implementará un plan de salvamento de 90 días con una inversión de $10 billones “para detener la hemorragia financiera y asistencial, restablecer el flujo de recursos, pagar deudas críticas, recuperar tratamientos interrumpidos y garantizar que” las IPS y gestores farmacéuticos “puedan seguir atendiendo a los pacientes”.

Sobre la UPC, el abogado asegura que instalará en los primeros días de mandato una “Mesa Técnica Nacional de UPC” para que en dos meses recalcule “con rigor la suficiencia real de la prima” y corrija el “desfinanciamiento estructural”. En cuanto a la propuesta de Sergio Fajardo, inicia reconociendo que el sistema tiene una crisis de confianza y sostenibilidad financiera, que ha habido “inequidades históricas” y que hará un nuevo modelo “sostenible, justo y legítimo, que genere confianza en todos los actores”.

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El exalcalde de Medellín también menciona la creación de un Puesto de Mando Presidencial, reconoce que la UPC es insuficiente y que hará un recálculo “inmediato” y promete $15 billones corrientes para el sistema para “saldar la deuda con los hospitales, utilizando títulos de deuda, posterior a una doble auditoría de esas cuentas”.