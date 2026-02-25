x

Castrilli arremete contra la UEFA y Vinícius tras sanción a Prestianni: “¿Cualquiera puede acusar sin pruebas?”

El exárbitro Javier Castrilli lanzó duras críticas contra la UEFA y Vinícius tras la sanción al argentino Gianluca Prestianni.

  • En la imagen aparece la acción por la que fue sancionado Prestianni y también Javier Castrilli en su época de árbitro activo. FOTOS UEFA E INSTAGRAM
    En la imagen aparece la acción por la que fue sancionado Prestianni y también Javier Castrilli en su época de árbitro activo. FOTOS UEFA E INSTAGRAM
hace 36 minutos
bookmark

La reciente sanción impuesta al argentino Gianluca Prestianni ha generado una ola de críticas en el mundo del fútbol. Una de las más duras provino del exárbitro argentino Javier Castrilli, conocido como el “sheriff” durante su etapa como juez, quien apuntó tanto contra la UEFA como contra el delantero brasileño Vinícius Júnior.

Castrilli no escatimó en calificativos y cargó con dureza contra el atacante del Real Madrid, a quien acusó de provocar situaciones dentro del campo.

“Humilla, basurea, denigra, genera violencia este humano provocador serial, amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes, para luego victimizarse en una defensa a manos de la imbecilidad humana. Créale a este engendro de los excesos woke”, escribió el excolegiado.

El exárbitro también cuestionó con firmeza la decisión del organismo europeo de suspender al futbolista argentino sin que, según su criterio, existan pruebas concluyentes.

“¿La UEFA suspendió a Prestianni...? ¿Sin pruebas...? ¿A partir de ahora cualquiera puede acusar sin pruebas...? Esa es la especie humana y el nivel de degradación que está sufriendo Europa... le llegó al fútbol”, señaló.

Castrilli advirtió además sobre las posibles consecuencias de este tipo de decisiones en el arbitraje.

“Siguiendo la lógica implementada por la Uefa, a partir de ahora los árbitros podrán expulsar del campo de juego a cualquier jugador acusado de haber insultado a un adversario... Tremenda burrada...”, añadió.

Para cerrar, el exjuez insistió en que la resolución del ente rector del fútbol europeo es doblemente errónea.

“Dos burradas juntas de la Uefa: por un lado sanciona por presunción, sin pruebas objetivas y, por otro, por el contexto de los hechos, ampara la impunidad de la mofa, la incitación a la violencia producto de la provocación al público por parte de Vinícius. Tremendo e histórico”, concluyó.

En definitiva, Prestianni no pudo disputar el partido de vuelta del playoff de la Liga de Campeones de la UEFA frente al Real Madrid, luego de que la UEFA rechazara el recurso presentado por su club contra la suspensión cautelar.

La sanción se produjo tras la acusación de Vinícius, quien aseguró que el argentino lo llamó “mono” durante la victoria del conjunto español en el partido de ida disputado en Lisboa la semana pasada. Prestianni ha negado rotundamente haber pronunciado insultos racistas.

Utilidad para la vida