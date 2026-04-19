Fajardo y López cuestionan a Cepeda por excluir a otros candidatos en debates presidenciales

El anuncio de Iván Cepeda de convocar a debates presidenciales agitó de inmediato el tablero político colombiano. En un giro que no pasó desapercibido, sobre todo porque previamente se había mostrado reacio a estos espacios, el candidato del Pacto Histórico lanzó un reto directo a dos figuras específicas: la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella. “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo Cepeda durante un mitin político en Fusagasugá, Cundinamarca. La propuesta, en principio, apunta a fortalecer el debate democrático. Sin embargo, la selección explícita de interlocutores encendió una discusión sobre quiénes deben, y quiénes no, estar en la conversación pública que definirá el rumbo del país. Puede leer: “Estamos listos para debatir, ¿y usted?”: respuesta de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a dardo de Iván Cepeda

¿Qué respondieron Sergio Fajardo y Claudia López al reto excluyente?

Uno de los primeros en reaccionar fue Sergio Fajardo, quien puso el foco en la necesidad de ampliar el espectro de participantes. Su mensaje fue directo y, al mismo tiempo, una crítica a la forma en que se planteó el reto: “Cepeda, Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. Celebro que por fin convoque al debate público. ¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe?” Fajardo insiste en que limitar el abanico de voces empobrece la discusión y priva a los votantes de una visión completa del país que está en juego. Siga leyendo: Tras negarse varias veces a enfrentarse en público con los otros candidatos, ahora Cepeda pide debate A esa crítica se sumó Claudia López, quien trasladó la discusión a un terreno institucional. Desde su cuenta de X, la exalcaldesa de Bogotá subrayó que en democracia no se trata de “retos” personales, sino de debates estructurados. “En democracia no hay duelos ni retos sino debates. Que RTVC organice junto con delegados de las campañas las reglas del debate para garantizar pluralidad e imparcialidad. De nuestra parte estamos listas para debatir y defender una nueva historia”. Para López, la legitimidad del debate no depende solo de quiénes participan, sino de cómo se organiza y bajo qué condiciones se garantiza la equidad.

¿Por qué la derecha acusa a Iván Cepeda de esconderse en el Senado?

Dada la mención directa, las respuestas no se hicieron esperar. A través de sus cuentas de X, tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella reaccionaron poco tiempo después de la declaración en Fusagasugá, asegurando que llevan semanas retando al candidato del Pacto Histórico y que ambos están completamente listos para participar en estos espacios. Para ambos aspirantes a la Casa de Nariño, la asistencia de Cepeda ocurrirá apenas ahora, tras meses de invitaciones rechazadas y continuas evasivas. En ese sentido, Valencia fue contundente al declarar: “Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado”. La senadora del Centro Democrático aprovechó para hacer una invitación a que el encuentro se realice durante esta misma semana y dejó claras sus condiciones. Mencionó que está lista para un debate real que no incluya guiones ni “papelitos, con moderador neutral y un canal abierto para que toda Colombia nos vea”.