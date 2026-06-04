Petro se baja de la Constituyente para sumarle votos a Cepeda, ¿le servirá?

Tras los resultados electorales del pasado domingo, en los que el candidato del petrismo, Iván Cepeda, quedó en segundo lugar, uno de los mayores cuestionamientos es si seguirá con la búsqueda de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, fuentes del Gobierno le confirmaron a EL COLOMBIANO que, en lo que parece ser un movimiento político previo a la segunda vuelta, la decisión del Gobierno nacional es de frenar este mecanismo.
El anuncio oficial lo dio el vocero del comité promotor de la convocatoria, Armando Custodio Wouriyú Valbuena.
“Ante la coyuntura electoral, donde está en juego la democracia y la vida, el Comité Promotor por la Asamblea Constituyente emite este comunicado”, se lee en un mensaje que compartió a través de redes sociales.