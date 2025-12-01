A una semana del cierre, así se reacomodan las fuerzas al Senado de cara a 2026

La primera semana de diciembre suele ser, en los últimos ciclos electorales, el momento en que la política colombiana deja ver su rostro más crudo: silencios calculados, negociaciones que se caen en el último minuto, listas que se rearman en tiempo real y acuerdos que, aunque se anuncian este año, en realidad se vienen acumulando desde hace un buen tiempo (algunas veces, claro).
Pero el cierre de listas al Senado para 2026 —que vence el próximo 8 de diciembre— ocurre en un ambiente particularmente volátil, con un país que llegará a las elecciones de marzo en medio de una crisis de gobernabilidad y una campaña presidencial que ya tensiona todos los espacios disponibles.