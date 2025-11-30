x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿La guerra ahora es con drones? Ilegales se estarían enfrentando de esta forma en Remedios

Integrantes del Clan del Golfo, al parecer, se encontraban pasando la noche en una finca donde fueron atacados mediante el uso de drones con explosivos. Aquí la historia.

  • Organizaciones humanitarias alertaron sobre la situación afirmando que próximamente se podría librar una guerra entre ilegales con drones en Antioquia. FOTO: GETTY
    Organizaciones humanitarias alertaron sobre la situación afirmando que próximamente se podría librar una guerra entre ilegales con drones en Antioquia. FOTO: GETTY
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

30 de noviembre de 2025
bookmark

Una nueva guerra se libra entre grupos armados en Antioquia, esta vez con drones. El más reciente incidente se reportó en las veredas Ojos Claros y Cruz de Bajitales del municipio de Remedios. En este lugar se intensificaron los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que según relataron fuentes cercanas a EL COLOMBIANO, duraron más de 48 horas, dejando a cerca de 20 personas desplazadas.

Entre los daños, se reportó una vivienda que quedó destruida en la vereda Cruz Bajitales tras la detonación de un explosivo lanzado desde uno dron. Afortunadamente, sus ocupantes no estaban en el lugar al momento del ataque.

EL COLOMBIANO consultó con la Policía de Antioquia, la cual indicó que se le está haciendo un seguimiento a la situación y confirmaron que la disputa ocurrida en Remedios se dio entre el Frente José Antonio Galán del ELN y la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

Según informes preliminares de las autoridades, integrantes del Clan del Golfo, al parecer se encontraban pasando la noche en una finca donde fueron atacados mediante el uso de drones con explosivos. Por el momento, el Ejército Nacional se encuentra en la zona para confirmar la situación y salvaguardar la vida de las comunidades afectadas, debido a que en la zona también delinque el Frente 4 de las disidencias de las Farc.

Le puede interesar: Tres militares resultaron heridos tras ser atacados desde el aire con un explosivo en Antioquia

La guerra se librará con drones

Organizaciones humanitarias alertaron sobre la situación afirmando que próximamente se podría librar una guerra entre ilegales con drones. Hay que recordar, que recientemente tres soldados de la Brigada 11 del Ejército Nacional fueron atacados con un explosivo lanzado desde un dron, dejando a un suboficial y dos soldados profesionales con heridas leves por esquirlas.

“Además de la utilización de fusilería, explosivos y demás, se está empezando a ver muy continuamente la utilización de drones. ¿Qué quiere decir esto?, que están transformando los escenarios de guerra y ya se está empezando a utilizar mucho más el dron como un arma”, expresó Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades.

Lea más: Antioquia comprará 39 drones y antidrones ante amenaza de grupos armados en dos regiones

Según la ONG, las tropas de Iván Mordisco, fueron los primeros que constituyeron las llamadas compañías droneras, las cuales son grupos numerosos de personas que solo se dedican a lanzar drones. Ahora, ya son varios los grupos armados que han replicado este accionar en el país.

”Más temprano que tarde lo que vamos a ver es la guerra de los drones. Tendremos más utilización de drones y menos el uso de personal en combate”, añadió.

De igual manera, Quijano alertó sobre el uso de redes sociales para la compra de drones en el país.

Observamos que en TikTok se están ofreciendo drones, incluso unos que pueden cargar cuatro o cinco bombas, y las pueden ir soltando uno a uno. Mucha oferta y mucha demanda de compra en adquisición de drones. Ya estamos en las guerras del futuro; ahora se podría decir que son las guerras del presente. Al estilo de Irán, cuando se enfrentó a Israel”, concluyó.

Temas recomendados

Eln
Violencia
Drones
Clan del Golfo
Antioquia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida