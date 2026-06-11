A 10 días de las elecciones, Cepeda denunciará a De la Espriella ante Fiscalía y CPI, ¿por qué?

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que interpondrá dos denuncias contra su contender, Abelardo de la Espriella, ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional.

De acuerdo con el aspirante del continuismo, el abogado de derecha “habría incurrido presuntamente” en delitos como enriquecimiento ilícito, financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado.

El anuncio lo realizó en la mañana de este jueves, durante una rueda de prensa convocada en Bogotá. “Esta es la primera de varias acciones que vamos a emprender contra el abogado y candidato. Se trata de un conjunto de acciones de carácter penal”, indicó Cepeda al inicio de su exposición.

Según él, en su denuncia incluye evidencias distintas a señalamientos anteriores, que parten de supuestas informaciones derivadas de las audiencias de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y del sistema de Justicia y Paz.

Comentó que aunque en el pasado se ha especulado de una presunta financiación o complicidad con grupos paramilitares por parte de De la Espriella, “a raíz de los documentos que hemos venido recogiendo, podría esclarecerse si perteneció o actuó como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

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