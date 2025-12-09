El silencio de la Fiscalía en el caso del contratista de espectáculos Ricardo Leyva, ¿a qué se debe?

El empresario del entretenimiento Ricardo Leyva ha estado en el centro de diferentes polémicas durante las últimas semanas. Este pasado domingo se conoció una nueva denuncia en su contra, en la que se le señala un presunto chantaje al haber utilizado material íntimo de una mujer como mecanismo de presión. A su nombre reposan varias denuncias en Fiscalía, pero hasta el momento no se sabe en qué van.
El señalamiento de este pasado domingo, se suma a las denuncias por presunta violencia física y psicológica interpuestas por su exesposa, Karen Santos, que salieron a la luz pública hace algunas semanas.
Este nuevo episodio está relacionado con una grabación revelada por la revista Cambio, en la que se escucha al empresario de espectáculos admitir que conservó fotografías y un video de carácter íntimo de una mujer con el propósito de utilizarlos en su contra.
De acuerdo con la información, esta denuncia reposa en la Fiscalía desde 2021. En la grabación, Leyva habría reconocido tener en su poder dicho material íntimo y, además, es señalado de haberlo mostrado a terceros y de utilizarlo como amenaza para perjudicar al entonces esposo de la mujer, a quien consideraba su enemigo.