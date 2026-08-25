El Pacto Histórico le apuesta a quedarse con tres puestos en el CNE, ¿qué hay detrás?

El Pacto Histórico le apostará a llevarse tres de los nueve magistrados que componen al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la elección de este 25 de agosto. Esto, debido a una plancha en la que irán junto con En Marcha y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). En el comunicado no figura el logo de la Alianza Verde, que también sería clave para la elección y estaría dividido en facciones entre el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el senador Ariel Ávila, según informó La Silla Vacía. En cuanto a los candidatos, la plancha le apostará a la exsuperintendente Cielo Rusinque, la ficha principal del expresidente Gustavo Petro, la abogada Ana Jimena Bautista y el exembajador en Brasil Guillermo Rivera.

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¿Le alcanzan los votos al Pacto Histórico para la elección en el Congreso?

En este momento, el Pacto Histórico tiene 66 votos. Como para elegir a cada magistrado se necesitan 32, le alcanza para dos. Pero, además de los que se suman entre AICO, el Mais y la curul afro, ha estado haciendo lobby con curules de paz y otros partidos minoritarios para lograr los votos que le faltan. Sin embargo, en las curules de paz fue cuestionado por el congresista Jorge Tovar Vélez. “Lo de Guillermo Rivera es increíble. Lo he dicho varias veces, la doble moral tiene jodida la política en nuestro país”, escribió en su cuenta de X. Luego, narró que Rivera habría llamado a algunos miembros de las curules de paz para hacer lobby, después de haberlos criticado por apoyar al gobierno de De la Espriella. “Hace un mes despotricaba de las curules de paz por nuestra manifestación de apoyo decidido al gobierno de Abelardo de la Espriella. Hoy, el mismo señor Guillermo Rivera ha llamado uno a uno a varios colegas Representantes de las curules de paz (los mismos que para él hace un mes éramos lo peor de la política colombiana) a rogarles lo acompañen para llegar a ser magistrado del CNE”, dijo Tovar.

El veto de Petro a Alirio Uribe y el trasfondo de las tensiones internas

La noticia de esta plancha llega tras rumores de que el expresidente Gustavo Petro vetó la aspiración del exrepresentante Alirio Uribe, cercano a Iván Cepeda, ya que consideraría que no defendió los votos del Pacto Histórico en las elecciones pasadas. En otras palabras, no estuvo del lado de la teoría del supuesto fraude que el exmandatario sigue defendiendo sin pruebas. Le puede interesar: De coger café y ser vigilante a presidir el CNE: esta es la historia de Benjamín Ortiz

¿Qué es y cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral?

El CNE es un tribunal que se encarga de inspeccionar a los partidos, vigilar su financiación y sus campañas —de ahí, por ejemplo, el fallo contra la campaña Petro Presidente 2022—; de hacer el escrutinio general de las votaciones nacionales y declarar sus resultados; y de decidir, bajo las normas establecidas, quién puede constituirse como partido político y quién no. Aunque el CNE es, en teoría, un organismo independiente, su elección depende entonces de las colectividades políticas, que usualmente suelen sentar ahí a excongresistas o aspirantes que no lograron una curul.

Otras cuentas

Supongamos que el Pacto Histórico logra un tercer magistrado. El Centro Democrático, en coalición con el Mira, presentó a dos candidatos; con el remanente suyo más el del partido cristiano podría quedar con esos dos asientos. Ahí irían cinco.

Y los demás partidos tradicionales (Liberal, Conservador, U) quedarían con un cupo cada uno. La silla restante, para completar nueve, sería para Cambio Radical o Salvación Nacional, incluso, para los liberales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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