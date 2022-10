El Ministerio de Haciend a, en cabeza de José Antonio Ocampo , anunció que por lo que resta del año no realizará más emisión primaria de Títulos de Deuda Pública (TES), a través de subasta. Esto gracias a una política de gasto público responsable que va a permitir consolidar una deuda pública menos costosa.

Este anuncio del Ministerio de Hacienda se da justo cuando el tema de las compras de tierra está sobre la mesa, pues el presidente Gustavo Petro anunció que acudirá a los Títulos de Deuda Pública para acceder a 3 millones de hectáreas que van a vender los ganaderos. Sin embargo, el ministro Ocampo lo contradijo porque la propuesta no era viable.

La decisión de no emitir más TES, en lo que resta de 2022 , “nos permite consolidar una deuda pública menos costosa, por una parte, y seguir unas reglas de endeudamiento público razonable , consistentes con el objetivo de cumplir la Regla Fiscal” , recalcó José Antonio Ocampo.

“En el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer, no se puede comprar tierras con bonos, TES. Eso no está autorizado”, afirmó Ocampo.

Si bien la compra es un hecho, el gobierno tendrá que buscar otras fuentes de financiación para cumplir con el compromiso adquirido con Fedegan y costear los 30 o 60 billones de pesos que podría costar esa cantidad de tierra. Sin embargo, en este acuerdo que le abrió la puerta a la reforma rural van a participar en conjunto el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda, según la ministra Cecilia López.

El mecanismo que se usará para la compra de predios será por medio de un gran fondo, así lo confirmó la ministra López, quien también dijo que “yo no descarto lo de deuda, pero iremos a ver qué otros recursos tenemos”. Por ahora ese fondo está en el objetivo pero no se ha legalizado con MinHacienda.