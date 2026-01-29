¿Cepeda va o no a la consulta? Los tres magistrados del CNE cercanos al petrismo que participarán en la decisión

Este viernes se tiene previsto que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) den a conocer la decisión sobre la ponencia que estudiará si el candidato Iván Cepeda puede o no participar en las consultas presidenciales este 8 de marzo. Tres magistrados del CNE, considerados cercanos al gobierno del presidente Petro, quedaron bajo sorteo a cargo de este estudio. Para esto se designó una comisión especial. Esta instancia deberá dar respuesta a la solicitud elevada por la Registraduría Nacional, la Procuraduría y la Contraloría, que pidieron evaluar la viabilidad jurídica de la candidatura de Cepeda.

Los magistrados designados son Álvaro Echeverry, del partido Colombia Justa Libres; Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, ambas del Pacto Histórico. En contraste, desde la oposición aparece el magistrado Álvaro Hernán Prada, mientras que con representación de partidos independientes figuran Maritza Martínez, Alfonso Campo, Cristian Quiroz, Benjamín Ortíz y Altus Baquero. La ponencia deberá ser estudiada y votada en Sala Plena. El senador Iván Cepeda, quien hoy ocupa el primer lugar en las encuestas, enfrenta un complejo lío jurídico que podría dejarlo fuera de la consulta de la izquierda. La discusión se centra en establecer si la consulta que llevó a cabo el Pacto Histórico el pasado 26 de octubre del año pasado tuvo carácter interno o si, por el contrario, se trató de una consulta interpartidista. Esta diferencia sería clave y determinante. Lo anterior, porque la legislación electoral impone límites estrictos a la doble participación. En concreto, las normas prohíben que un mismo aspirante interviene más de una vez en consultas interpartidistas dentro del mismo proceso electoral. De confirmarse ese escenario, Iván Cepeda quedaría inhabilitado para competir en la consulta de marzo y debería ir directamente a la primera vuelta presidencial.

La ponencia

El documento será sometido a discusión y votación en la Sala Plena del CNE, integrada por nueve magistrados, y se requerirá un mínimo de seis votos para que haya una decisión. En caso de empate, podrían ser convocados conjueces, como ocurrió en la investigación contra la campaña del presidente Petro por la presunta violación de los topes de gasto electoral. Por el perfil de los magistrados ponentes, el eventual sentido de este análisis podría favorecer a Cepeda, dado que Velásquez y Márquez llegaron al CNE con el respaldo del Pacto Histórico. Por su parte, Echeverry, aunque proviene de un partido de origen cristiano, tuvo un papel destacado en la campaña del petrismo en 2022, particularmente en la recuperación de votos que inicialmente no fueron contabilizados para las listas al Congreso del Pacto.

Los perfiles

El magistrado Álvaro Echeverry Londoño en 2022 se integró de lleno a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Desde allí trabajó como coordinador de la llamada “Fábrica de Reclamaciones” y lideró la estrategia de vigilancia electoral del Pacto Histórico al Congreso. Por su parte, las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez son cercanas al petrismo. Justamente el año pasado, Velásquez Fue apartada del estudio del CNE que analizó si se sobrepasaron los topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Lo que viene