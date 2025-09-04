“Ahora dígalo sin llorar, presidente”: Efraín Cepeda a Petro tras crítica por elección de Carlos Camargo

La elección del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional desató la ira del presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en Japón para asistir a la Expo Mundial Osaka 2025. En la nación asiática, Petro no ha soltado el celular y, a través de su cuenta de X ha expuesto su malestar con la elección que se llevó a cabo este miércoles en el Congreso. Camargo venció en la elección con 62 votos a favor frente a los 41 que obtuvo María Patricia Balanta, que era respaldada por el mandatario, quien denunció supuestas irregularidades en la votación.

“Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte. Mentirosos sucios. (...) Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena. El Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso”, sostuvo Petro en un extenso mensaje en su cuenta de X. En la publicación, también sostuvo que con el triunfo de Camargo, el Senado quiere “devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia”. “Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”, concluyó. Lea aquí: El Gobierno perdió el pulso por la Corte: con 62 votos, Carlos Camargo ganó la votación del Senado y será magistrado El mensaje fue respondido por varios congresistas, pero la de Efraín Cepeda, expresidente del Senado y férreo opositor del presidente Petro, fue la más particular. Citando la publicación del mandatario, Cepeda le escribió: “Ahora dígalo sin llorar presidente (sic)”.

Tras su triunfo, Camargo aseguró ante el Congreso que recibe su designación como magistrado “con inmensa gratitud y con profunda humildad”. “Lo hago con la certeza de que esta no es una distinción personal, sino un llamado al servicio público en su máxima expresión: la defensa de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de derecho”, dijo. Siga leyendo: Carlos Camargo: el hábil político que ahora será magistrado de la Corte Constitucional Su elección supuso un duro revés para el gobierno Petro, que, tras conocer los resultados, pidió la renuncia de tres de sus ministros, el de Trabajo, Antonio Sanguino; el de las TIC, Julián Molina, y la de Comercio –que llevaba menos de cinco meses en el cargo–, Diana Marcela Morales. Los tres representaban al Partido Verde, La U, y los liberales, en su orden, en el Gobierno.