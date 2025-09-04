“Ahora dígalo sin llorar, presidente”: Efraín Cepeda a Petro tras crítica por elección de Carlos Camargo

La elección del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional desató la ira del presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en Japón para asistir a la Expo Mundial Osaka 2025.
En la nación asiática, Petro no ha soltado el celular y, a través de su cuenta de X ha expuesto su malestar con la elección que se llevó a cabo este miércoles en el Congreso.
Camargo venció en la elección con 62 votos a favor frente a los 41 que obtuvo María Patricia Balanta, que era respaldada por el mandatario, quien denunció supuestas irregularidades en la votación.