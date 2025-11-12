x

Estos son los mejores colegios distritales y privados de Bogotá en las pruebas Saber 11 de 2025

El Instituto Técnico Central lidera el ranking de colegios oficiales de Bogotá, según el informe Milton Ochoa, que evaluó más de mil instituciones de la capital.

  • El Instituto Técnico Central, en el centro de Bogotá, fue el colegio distrital con el mejor puntaje en las pruebas Saber 11° de 2025, según el ranking de Milton Ochoa. FOTO: Instituto Técnico Central vía Facebook.
Andrea Lara
12 de noviembre de 2025
bookmark

Una de las principales herramientas para medir la calidad educativa en el país son las pruebas Saber 11°, que cada año presentan los estudiantes de grado once como requisito para obtener su título de bachiller. Este examen, aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), mide el nivel académico en cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

Para este 2025, la prueba se realizó el 10 de agosto para los estudiantes de calendario A; los resultados fueron publicados el 18 de octubre. Solo en Bogotá participaron cerca de 45.000 estudiantes de más de dos mil colegios oficiales y privados, y el promedio distrital se ubicó en 263 puntos sobre 500, ligeramente por encima del nacional (261).

Estudiantes de colegios de Bogotá presentaron las pruebas Saber 11° de 2025, que evalúan las competencias básicas de la educación media en el país. FOTO: Colprensa.
Con base en estos resultados, la firma especializada Milton Ochoa publicó su tradicional ranking ponderado, que evalúa los puntajes globales obtenidos por cada institución educativa. En el caso de Bogotá, se tuvieron en cuenta más de mil colegios, entre distritales y privados.

Teniendo en cuenta lo anterior, la lista destacó a diez instituciones oficiales con los promedios más altos en las pruebas Saber 11° de 2025.

Los mejores colegios distritales de Bogotá en 2025

-Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, 346

-Liceo del Ejército Patria (sector norte B), 338

-IED Colegio La Felicidad, 313

-IED Colegio San José Norte, 308

-IED Colegio Jaime Hernando Garzón, 300

-IED Colegio Calasanz, 299

-IED Colegio Luis Vargas Tejada, 296

-IED Colegio Jaime Niño Díez, 296

-IED Colegio Rodolfo Llinás, 295

-IED Colegio Aníbal Fernández de Soto, 295 puntos

El Instituto Técnico Central, ubicado en el centro de la capital, se consolidó como el mejor colegio oficial de Bogotá, con un promedio ponderado de 346 puntos, ubicándose además entre los 20 mejores colegios del distrito, incluidos los privados.

El segundo lugar lo ocupó el Liceo del Ejército Patria, con 338 puntos, mientras que el Colegio La Felicidad (IED) completó el podio con 313 puntos.

Con 346 puntos ponderados, el Instituto Técnico Central se consolidó como el mejor colegio oficial de Bogotá y uno de los 20 primeros del país en las pruebas Saber 11°. FOTO: Instituto Técnico Central vía Facebook.
En general, los resultados evidencian una brecha significativa entre los colegios técnicos y académicos, y un mejor desempeño en el componente de Inglés, mientras que Ciencias Sociales y Ciencias Naturales continúan siendo los de menor puntaje promedio.

Por otro lado, también destacaron los colegios no oficiales ubicándose en los primeros puestos del ranking general.

Los mejores en Bogotá, calendario A

Colegio Cristiano Monte Hebrón – 387

Liceo Campo David – 386

Colegio Anglo Americano – 378

Liceo Navarra – 373

Colegio Nuevo Colombo Americano – 368

Colegio Reuven Feuerstein – 366

Liceo de Cervantes Padres Agustinos – 365

Instituto Alberto Merani – 365

Colegio Bilingüe San Gabriel Arcángel – 363

Colegio Corazonista – 361

Colegios destacados de Bogotá en calendario B

-Gimnasio Alessandro Volta – 372

-Colegio San Carlos – 365

-Gimnasio Vermont – 361

-Colegio Abraham Lincoln – 361

-Gimnasio Colombo Británico (Bilingüe Internacional) – 359

-Colegio Calatrava – 359

-Colegio San Jorge de Inglaterra – 357

-Colegio Montessori British School – 356

-Colegio San Tarsicio – 356

-Aspaen Gimnasio Iragua – 355

Estos resultados confirman que Bogotá mantiene una amplia representación en los primeros lugares del país, tanto en el sector privado como en el público, destacando instituciones con modelos pedagógicos diversos, bilingües y de formación integral.

Desde 2016, cuando el promedio nacional alcanzó su máximo histórico (264), los resultados del Icfes han tenido altibajos. Sin embargo, 2025 se consolida como uno de los mejores años recientes para la educación en Antioquia, tanto por el crecimiento de sus colegios privados como por el ascenso constante de las instituciones oficiales.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se realizaron las pruebas Saber 11° de 2025?
El 10 de agosto de 2025 -para los estudiantes de calendario A-, y los resultados se publicaron el 18 de octubre.
¿Cuántos estudiantes presentaron el examen en Bogotá?
Más de 45.000 estudiantes de más de 2.000 colegios.
¿Qué colegio oficial fue el mejor en Bogotá?
El Instituto Técnico Central, con 346 puntos.
¿Cuál fue el promedio distrital de Bogotá?
263 puntos sobre 500, ligeramente superior al promedio nacional (261).

