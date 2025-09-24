Icetex: jóvenes no pueden pagar créditos y estalla crisis por presunta corrupción

El Icetex está viviendo el peor de los mundos. Bajó la cifra de colocación de créditos a los jóvenes y le subió la cuota a los que están pagándolos mientras estudian y después de graduados, a pesar de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro había prometido la condonación de las deudas. En medio de esto, hay una crisis por renuncias en el comité de compras de esa entidad por un contrato de tecnología por $120.000 millones que, según la representante a la Cámara Catherine Juvinao se intentó firmar saltándose las normas internas.
Esto último tiene el escritorio del presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, con al menos cartas de renuncias irrevocables. EL COLOMBIANO conoció que este martes 23 de septiembre renunciaron estas personas: el vicepresidente financiero, Antonio Gómez Álvarez; la jefe de Riesgos, Lizeth Paola Lizcano, y la secretaria general, Ana Lucy Castro.
Gómez había emitido concepto negativo sobre el contrato mencionado argumentando que Urquijo quiere destinar recursos de las reservas técnicas del Instituto para firmar ese contrato. Esto, aseguran fuentes, originaría un descalce financiero de enormes proporciones y ameritaría una intervención por parte de la Superintendencia Financiera, puesto que nunca antes se han comprometido los recursos de las reservas técnicas.
De igual manera, habría habido serios cuestionamientos por lo que consideraron una contratación que parece forzada, pues tenía la justificación de ser para una optimización tecnológica.