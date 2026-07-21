ICETEX abrió convocatoria de créditos para el semestre 2026-2: así puede postularse paso a paso

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) abrió la convocatoria de créditos educativos para el segundo semestre de 2026, una oportunidad dirigida a estudiantes que iniciarán sus estudios superiores y a quienes necesitan financiación para continuar su formación académica.
Para esta convocatoria, la entidad proyecta asignar más de 20.000 créditos, que hacen parte de la meta de otorgar cerca de 28.000 durante todo 2026. Dependiendo de la línea de financiación elegida, los beneficiarios podrán cubrir entre el 25 % y el 100 % del valor de la matrícula, e incluso financiar toda la duración del programa académico.
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