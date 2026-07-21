ICETEX abrió convocatoria de créditos para el semestre 2026-2: así puede postularse paso a paso

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) abrió la convocatoria de créditos educativos para el segundo semestre de 2026, una oportunidad dirigida a estudiantes que iniciarán sus estudios superiores y a quienes necesitan financiación para continuar su formación académica. Para esta convocatoria, la entidad proyecta asignar más de 20.000 créditos, que hacen parte de la meta de otorgar cerca de 28.000 durante todo 2026. Dependiendo de la línea de financiación elegida, los beneficiarios podrán cubrir entre el 25 % y el 100 % del valor de la matrícula, e incluso financiar toda la duración del programa académico. Entérese: Icetex abre becas del 100 % para que profesionales colombianos se capaciten en vulcanología: así puede postularse

La oferta incluye créditos para programas de pregrado en instituciones de educación superior en Colombia, posgrados dentro y fuera del país, programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), así como cursos de educación continua, entre ellos diplomados, certificaciones y programas de idiomas.

¿Cómo postularse a un crédito del ICETEX?

La inscripción debe realizarse de manera virtual a través de la página web oficial o de la aplicación móvil del ICETEX. El proceso consta de cuatro pasos: 1. Ingresar al portal oficial del ICETEX. 2. Acceder a la sección de créditos educativos. 3. Revisar las líneas de financiación disponibles y escoger la que mejor se ajuste al programa académico. 4. Diligenciar el formulario de inscripción y enviar la solicitud dentro de los plazos establecidos. Lea más: ¿Buscando becas? Icetex abre más de 20 para estudiar maestrías virtuales en España Una vez el aspirante complete el registro, el ICETEX evaluará la información suministrada. Si la solicitud es aprobada, el estudiante deberá avanzar con la etapa de legalización, que incluye la entrega de la documentación requerida y la firma de las garantías correspondientes para formalizar el crédito. Es importante tener en cuenta que no existe una única fecha límite para toda la convocatoria, ya que el plazo depende de la línea de crédito. Además, la entidad advierte que los formularios pueden cerrarse antes si se agotan los recursos disponibles.

Ojo: ICETEX advierte sobre estafas con intermediarios

Junto con la apertura de la convocatoria, la entidad reiteró el llamado a realizar el trámite únicamente por sus canales oficiales y a no acudir a terceros que prometan agilizar o garantizar la aprobación del crédito. “Todas las solicitudes de crédito se deben realizar de manera directa, sin intermediarios. Estos trámites no tienen costo, y el ICETEX reitera su llamado para que los aspirantes de crédito no se dejen engañar por tramitadores”, señaló la entidad.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Además, recordó que la postulación es completamente gratuita y recomendó desconfiar de cualquier persona que solicite dinero a cambio de facilitar el proceso o asegurar la aprobación del crédito. En caso de detectar este tipo de prácticas, invitó a reportarlas a través de los canales oficiales de denuncia del instituto. Siga leyendo: Abren nueva convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil para estudiantes: así puede postularse

Bloque de preguntas y respuestas:

La convocatoria está dirigida a estudiantes que ingresarán por primera vez a la educación superior y a quienes ya están estudiando y necesitan financiación para continuar su programa académico. ¿Qué porcentaje de la matrícula puede financiar un crédito del ICETEX? Dependiendo de la línea de crédito, el ICETEX puede financiar entre el 25 % y el 100 % del valor de la matrícula. En algunos casos, la financiación también puede cubrir toda la duración del programa. ¿Qué programas académicos cubren los créditos del ICETEX en esta convocatoria? Los créditos están disponibles para pregrados en Colombia, posgrados nacionales e internacionales, programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y educación continua, como diplomados, certificaciones y cursos de idiomas.