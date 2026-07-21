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Capturaron en Antioquia a presunto cabecilla financiero del ELN señalado de extorsión

Las investigaciones indican que alias Rafa llevaría alrededor de cinco años vinculado a esta organización armada.

  • La captura hace parte de las operaciones que las Fuerzas Militares y la Policía vienen desarrollando en el Bajo Cauca, una de las subregiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
    La captura hace parte de las operaciones que las Fuerzas Militares y la Policía vienen desarrollando en el Bajo Cauca, una de las subregiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un operativo conjunto entre tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y unidades del Departamento de Policía Antioquia permitió la captura de un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido, conocido con los alias de ‘Rafa’ o ‘Rafita’, sería uno de los principales responsables de la red de apoyo de la estructura José Antonio Galán, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, organización con injerencia en varias zonas de esta subregión del departamento.

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Las investigaciones indican que el hombre llevaría alrededor de cinco años vinculado a esta organización armada y, presuntamente, desempeñaba un papel clave en el sostenimiento económico del grupo ilegal.

Entre sus funciones estaría la administración de los recursos obtenidos mediante extorsiones dirigidas a empresarios mineros, comerciantes y ganaderos de la región, además de coordinar actividades logísticas y apoyar el control territorial ejercido por esa estructura guerrillera.

Según el Ejército, este resultado representa un golpe a las finanzas y a la capacidad operativa del ELN, al afectar a una de las personas que, presuntamente, articulaba el recaudo de recursos ilícitos para el sostenimiento de la organización.

La captura hace parte de las operaciones que las Fuerzas Militares y la Policía vienen desarrollando en el Bajo Cauca, una de las subregiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Entérese: Golpe a disidencias, ELN y los de “Carne Rancia” en Antioquia ¿Dónde fueron los operativos?

Allí, el ELN mantiene una disputa por corredores estratégicos y rentas criminales, especialmente las derivadas de la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas, situación que ha generado constantes afectaciones a la seguridad de la población.

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Las autoridades señalaron que continuarán las operaciones para debilitar las estructuras de mando, las redes de apoyo y las fuentes de financiación del ELN, con el propósito de reducir su capacidad de acción en Antioquia y mejorar las condiciones de seguridad en los municipios donde esa organización mantiene influencia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién fue capturado en Tarazá, Antioquia?
Las autoridades capturaron en el municipio de Tarazá a un hombre conocido con los alias de ‘Rafa’ o ‘Rafita’, señalado de pertenecer al ELN y de cumplir un papel clave dentro de una de sus estructuras en el Bajo Cauca antioqueño.
¿De qué era señalado alias ‘Rafa’ o ‘Rafita’?
Según las investigaciones, presuntamente administraba las finanzas obtenidas mediante extorsiones y coordinaba actividades de apoyo logístico para una estructura del ELN que opera en Antioquia.
¿Qué estructura del ELN integraría el capturado?
Las autoridades indicaron que haría parte del Frente José Antonio Galán, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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