Univalle entraría a paro porque asamblea estudiantil quiere hacerle campaña a Cepeda

Las reacciones al panorama electoral definido en la primera vuelta presidencial comenzaron a sentirse en distintas universidades públicas de Colombia. Luego de que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aseguraran su paso al balotaje, sectores estudiantiles han promovido movilizaciones y actividades en respaldo al aspirante del Pacto Histórico y del continuismo al Gobierno Petro. Uno de estos se presentó en la Universidad del Valle, en su capital Cali, donde una asamblea estudiantil acordó impulsar un cese de actividades académicas. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento difundido en plataformas digitales y redes sociales.

Le puede interesar: Este es el decálogo de Fajardo: no a la Constituyente, fin de “paz total” y ordenar la salud. Según lo publicado por los estudiantes, la medida se extendería hasta el 23 de junio: dos días después de la segunda vuelta presidencial. Durante ese periodo, los participantes buscarán desarrollar espacios de debate, encuentros y movilizaciones en favor de la campaña del también senador Cepeda de cara a esa jornada definitiva.

En el mismo comunicado, los promotores de la iniciativa manifestaron su rechazo a cualquier propuesta que, a su juicio, pueda afectar la financiación de las instituciones públicas de educación superior. También señalaron que su objetivo es defender un proyecto político que consideran favorable para esa institución y en contravía de la campaña de Abelardo de la Espriella. Frente a esta situación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la convocatoria no representa a la totalidad del estudiantado de la institución y reiteró el respaldo de su Administración al derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que no se permitirán hechos de violencia, actos vandálicos ni bloqueos que alteren el orden público de la capital del Valle.

Aunque el cese de actividades comenzaría a regir desde este miércoles, hasta el momento la Universidad del Valle no ha emitido una posición oficial sobre la convocatoria. Por ello, aún se desconoce cuáles podrían ser las medidas administrativas o académicas que adopte la institución frente a la iniciativa estudiantil. Las manifestaciones no se limitaron a Cali. En la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, también se registraron reuniones de estudiantes relacionadas con los resultados del pasado 31 de mayo. Según información conocida, una asamblea realizada en el campus de esa institución concluyó con una movilización por diferentes sectores de esa ciudad.