“Como estábamos nosotros, nos culparon”: dueño del carro que causó accidente con dos muertos niega que estuviera al volante

Edwin Delgado, señalado por la opinión pública como el presunto conductor del vehículo involucrado en el accidente que dejó dos muertos en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá, negó haber estado al volante en el momento del siniestro. En un extenso comunicado, divulgado el 2 de noviembre, Delgado aseguró que quien conducía el automóvil era un hombre identificado como Rubén Romero, a quien describió como una persona conocida que prestaba servicios de lavado y manejo de carros en la zona. “Entiendo que tiene que haber un culpable y como estábamos nosotros nos culparon”, expresó.

Rubén Romero, a quien Edwin Delgado acusa de ir conduciendo el vehículo implicado.

Según su relato, la noche del 30 de octubre salió con su pareja, Camila Bermúdez, a una caravana de Halloween. Más tarde, dijo, contactó a Romero para que los recogiera y los llevara de regreso a casa, pues ambos habían estado consumiendo alcohol.

Delgado explicó que entregó su carro a Romero alrededor de las 2:30 de la madrugada del 31 de octubre para que lo lavara y los recogiera más tarde. Aseguró que, cerca de las 5:54 a. m., el hombre los recogió en un bar y que él se subió en la parte trasera del vehículo, mientras Romero conducía.

“Camila y yo estábamos desorientados, borrachos, aún no sabíamos que lamentablemente ese accidente había cobrado la vida de dos personas y había herido a otras”, relató. Añadió que se despertó cuando el carro ya estaba volcando y que logró salir por la puerta trasera para auxiliar a su pareja, quien quedó atrapada. De acuerdo con Delgado, tras el impacto, habitantes del sector se acercaron al vehículo, pero en lugar de ayudar, comenzaron a robar sus pertenencias. “Comencé a gritar que nos estaban robando”, afirmó. Dijo también que en medio de la confusión no logró ver a Romero y que, según videos difundidos en redes, el hombre habría escapado del lugar.

“Nunca intentamos huir”

Delgado insistió en que ni él ni Bermúdez abandonaron la escena del accidente. “Estuvimos ahí, nunca nos fuimos. Estuvimos en una ambulancia y luego fuimos trasladados a la clínica Alcalá”, aseguró. El joven rechazó las versiones que indicaban que había sobornado a los policías que atendieron el caso. “Eso no es así. Ellos hicieron su trabajo, vieron las cámaras, tomaron nuestras declaraciones”, afirmó.

También denunció haber recibido amenazas de muerte tras la difusión de videos del accidente en redes sociales y responsabilizó a varias personas y medios de comunicación por divulgar información que, según él, es falsa. En su comunicado anunció acciones legales contra quienes lo señalaron públicamente como el conductor.

