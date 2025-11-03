Dos muertos dejó el atentado con carro bomba en el norte del Cauca; el procurador se pronunció

La madrugada de este lunes festivo volvió a estremecer al norte del Cauca. Un carro bomba explotó muy cerca de la estación de Policía del municipio de Suárez, dejando dos personas muertas y al menos cuatro heridas, la mayoría civiles. El vehículo cargado con explosivos no alcanzó a llegar hasta la estación, lo que evitó una tragedia mayor, pero sí causó graves daños materiales en viviendas, locales comerciales y calles del barrio Villa Flor, donde ocurrió la detonación. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona mientras la comunidad se unía para remover los escombros y auxiliar a las víctimas.

El ataque, que se registró en la tierra natal de la vicepresidenta Francia Márquez, encendió de nuevo las alarmas por la escalada de violencia en el departamento. Las autoridades locales adelantan un consejo de seguridad para evaluar medidas urgentes que prevengan nuevos atentados contra la fuerza pública y la población civil. En contexto: Fuerte explosión de carro bomba en Suárez, Cauca, dejó graves daños estructurales El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó de manera contundente el atentado y pidió celeridad en las investigaciones para identificar y judicializar a los autores materiales e intelectuales. “Hechos como este son repudiables y no pueden tener cabida en un país que busca la paz”, señaló el jefe del Ministerio Público, quien además envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y sus familias.