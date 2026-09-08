En tres días, dos ataques a estación de Policía en Norte de Santander, ¿qué hay detrás?

La violencia volvió a golpear a Guamalito, corregimiento de El Carmen, Norte de Santander. Entre la noche del lunes y la madrugada de este martes 8 de septiembre se registró un nuevo ataque, al aprecer con drones cargados de explosivos, contra la subestación de Policía de esta zona, que ya había sido blanco de una acción similar el pasado viernes.
Le puede interesar: Él era el soldado muerto en ataque con explosivos en la Panamericana; otros dos resultaron heridos
De acuerdo con las autoridades, los ataques estarían relacionados con el ELN, en medio de la ofensiva que adelanta la Fuerza Pública contra las estructuras armadas que tienen presencia en el Catatumbo.