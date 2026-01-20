Cuestionan a exFarc Sandra Ramírez tras hallazgos de la Contraloría: “¿Dónde están los bienes?”

La denuncia de la Contraloría sobre las fallas en la financiación y en la entrega de bienes por parte de las Farc para la reparación de las víctimas reavivó las dudas sobre activos que, supuestamente, ya habían sido entregados. El señalamiento fue hecho por el candidato a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien interpeló directamente a la senadora Sandra Ramírez.
“¿Dónde están los bienes que su grupo dijo haber entregado para indemnizar a las víctimas y que, en realidad, no fueron entregados completos?”, le pregunta Briceño a Sandra Ramírez, conocida en las antiguas Farc con el alias de ‘Griselda Lobo’ y senadora por el partido Comunes.