Donald Trump y De La Espriella siguen afianzando su alianza: “Yo respaldé a un caballero”

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un contundente respaldo este miercoles 2 de septiembre al mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, reafirmando el buen momento por el que atraviesan las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos. Le puede interesar: Alcalde de Cúcuta responde a reclamo de Abelardo: “No nos informaron del Consejo de Seguridad” Durante una rueda de prensa, al ser consultado sobre sus alianzas en Latinoamérica, Trump elogió la figura del jefe de Estado colombiano y recordó su sorpresiva victoria electoral. “Yo respaldé a un caballero: el Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte”, afirmó el mandatario estadounidense.

Asimismo, destacó el proceso que llevó a De La Espriella al poder: “No se esperaba que ganara, era uno de 10 personas aspirando, no era el favorito. Hizo un gran trabajo y fue elegido”. Este pronunciamiento de Trump se dio en medio de lo que considera una transformación ideológica en el continente. “Tenemos a numerosas personas, Argentina, muchas personas, y yo fui elegido y esa parte de nuestro hemisferio se está volviendo muy diferente de lo que era. Se han ido de la izquierda a la derecha. Todos van a la derecha”, sostuvo. A su vez, destacó la mejora del posicionamiento internacional de su país: “Tenemos una buena relación con Brasil. Una buena relación, realmente, con casi todos ahora. Tienen mucho respeto por nuestro país. No tenían respeto por nuestro país hace dos años, para nada, así que estamos haciendo muy bien en América del Sur, Latinoamérica”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella. FOTO: El Colombiano

Estas declaraciones coincidieron con la visita a Bogotá del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, con el fin de “reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas”. De La Espriella, en el poder desde el pasado 7 de agosto, prometió atacar con mano dura a las mafias del narcotráfico con la ayuda de Washington, luego de que Trump sumara a Colombia al Escudo de las Américas, una coalición de una veintena de países regionales contra el crimen organizado.

Contacto directo con EE. UU., tras la emergencia del terremoto

El pasado 15 de agosto, De La Espriella confirmó una llamada telefónica de 10 minutos con Trump, cuyo eje central fue la atención tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia y que dejó más de 300 fallecidos. “Acabo de hablar durante 10 minutos con el presidente Donald Trump”, publicó el mandatario colombiano en su cuenta de X. Durante el diálogo, De La Espriella agradeció el apoyo económico y los equipos de rescate enviados por Estados Unidos.

“El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, señaló. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, Abelardo le solicitó a Trump evaluar la suspensión temporal de los altos aranceles a productos colombianos para aliviar al sector empresarial, calificando la conversación como “muy amigable y cordial”. También le puede interesar: Militares, policías y un exjefe de seguridad de Ecopetrol, entre los 12 imputados por la incursión paramilitar en Barrancabermeja Bloque de preguntas y respuestas