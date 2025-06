Hermana de DJ asesinada en Puerto Colombia habló del crimen y aclaró mención en el panfleto de “los Costeños”

Lo que era una fiesta de electrónica como parte de la temática ‘Domingo de Prueba de Talentos’, terminó en una tragedia que dejó a tres muertos y nueve heridos. Los hechos se ocurrieron el fin de semana pasado en la finca Villa Olvega Eco House, ubicada en Puerto Colombia, Atlántico, donde un grupo de jóvenes departían en un evento privado pero abierto al público.

En esa fiesta, que ya llevaba más de 24 horas, varios sicarios arribaron al sitio en dos motocicletas para disparar indiscriminadamente contra la multitud. Massiel Karina Gómez, DJ y comunicadora social, fue una de las personas asesinadas. Ella había asistido al recinto para hacer una presentación, pero también como invitada de su hermana Allen Patricia Gómez Rúa, una modelo y exporrista barranquillera que era promotora del evento.

Allen contó a El Tiempo que DJ Maciel era ajena a los hechos y que no tenía relación alguna con bandas criminales. “Mi hermana era inocente, no iban por ella. Solo estaba en el momento y lugar equivocados, nosotras no tenemos nada que ver con lo que le pasó, ni por mí ni por ella. Mi hermana fue víctima de algo que no era de ella, un asunto de otra persona. Nosotras no tenemos enemigos”, aseveró.