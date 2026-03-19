Defensoría rechazó el bloqueo a sus gestiones anunciado por las disidencias de “Iván Mordisco”

La Defensoría del Pueblo rechazó la decisión del Estado Mayor Central, la disidencia de las Farc que lidera Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), de bloquear sus gestiones en los territorios bajo su control.

Este miércoles, en un comunicado publicado por redes sociales, la organización terrorista señaló que en sus área de dominio “queda restringido el ingreso” de tres entidades humanitarias: la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo.

El Estado Mayor Central (EMC) detalló que “acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra” y reiteró que “la medida obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad”.

Los terroristas se quejaron por el supuesto silencio de esas entidades frente a presuntos homicidios perpetrados por la Fuerza Pública y alegaron que estarían filtrando “información sensible desde misiones humanitarias”.

Entérese: Gobierno Petro definió a “Iván Mordisco” como su principal objetivo militar