Disidencias de las Farc ‘Jaime Martínez’ habrían negado estar detrás del secuestro de Miguel Ayala

En el departamento del Cauca, donde fue secuestrado el hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala y su mánager, hay una fuerte presencia de estructuras criminales de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.

  El paradero de Miguel Ayala y de su mánager sigue siendo desconocido desde el martes 18 de noviembre. FOTO: INSTAGRAM
El Colombiano
22 de noviembre de 2025
bookmark

Las disidencias de las Farc, específicamente el frente ‘Jaime Martínez’ de Iván Mordisco, se habrían pronunciado sobre el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecen privados de la libertad desde el pasado 18 de noviembre.

En un video difundido en las últimas horas, un hombre que asegura pertenecer a esa estructura criminal negó la responsabilidad de ese grupo ilegal armado en el hecho y afirmó que las autoridades “los acusan sin fundamento”.

La declaración se conoce en medio de la angustia del artista y su familia, quienes han hecho llamados urgentes al Gobierno nacional para que intervenga de manera inmediata.

Giovanny Ayala pidió directamente al presidente Gustavo Petro y a las autoridades que desplieguen todos los recursos posibles para hallar a los dos jóvenes.

“Mi hijo Miguel Ayala es muchacho de 21 años con sueños (...) les pido que guarden su integridad, a su vida, que le respeten”, expresó el cantante en un video este sábado.

El secuestro ocurrió hacia las 8:45 p. m. del martes, cuando Miguel Ayala y su mánager se movilizaban en un carro particular por la vía Panamericana, en el tramo conocido como “El Túnel”, jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca.

Ambos se dirigían desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, cuando habrían sido interceptados por dos vehículos y varios hombres armados. Según las primeras versiones, los captores se desplazaron hacia el norte del departamento y dejaron en el lugar al conductor del vehículo.

Puede leer: Las convulsas 24 horas en el Cauca: dos atentados a estaciones de Policía, hostigamientos, una ecuatoriana asesinada y el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

La Policía del Cauca emitió un comunicado el miércoles en el que informó que se activó un componente investigativo del Gaula para adelantar los protocolos de búsqueda en la zona, un corredor con presencia de estructuras criminales de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. Estas organizaciones mantienen una marcada injerencia en ese territorio del suroccidente del país.

En las últimas horas, el secuestro ha generado preocupación en la industria musical.

Artistas como Yeison Jiménez y Jessi Uribe manifestaron su solidaridad con la familia Ayala con mensajes como “la música no se secuestra, la música es libertad” a través de redes sociales.

