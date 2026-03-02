x

Catalán Vendrell habla del Gobierno Petro: “la prueba de ese desastre es la cantidad de ministros que ha tenido que cambiar”

Según Vendrell, Cepeda “no tiene posibilidad de ganar” y habla de la soledad de Petro. Para el experto en política, hubo muchos fallos en este Gobierno, y la clave para que la izquierda gane las elecciones no estaría en Iván Cepeda, sino en Roy Barreras.

    El asesor político aseguró que, tarde o temprano, el presidente Petro preferirá apoyar a Roy Barreras. FOTOS: COLPRENSA Y SENADO DE LA REPÚBLICA.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A inicios de febrero, el catalán Xavier Vendrell, exasesor político del presidente Gustavo Petro, anunció que llegaba a la campaña de Roy Barreras. En aquel entonces, el experto en marketing electoral aseguró que Petro sabía y aprobaba aquel movimiento, y que no estaría con Barreras si el mandatario -su amigo cercano- no lo consideraba adecuado.

En contexto: Las sombras de Xavier Vendrell, asesor catalán de Petro que llegó a la campaña de Roy Barreras

Sin embargo, los buenos términos parecen haber acabado. En una nueva entrevista, Vendrell aseguró que Iván Cepeda, el candidato apoyado por el presidente Petro “no tiene ninguna posibilidad” de ganar la Presidencia en mayo.

La afirmación la dijo mientras conversaba con el programa Los Informantes. Allí, agregó: “El discurso, el planteamiento que está haciendo Cepeda y la imagen que proyecta hace que sea muy difícil que un votante de centro se vaya para ese lado. Además, no tiene el liderazgo de Petro”.

El experto en marketing político recalcó que no está criticando el trabajo de Cepeda como senador, sino que no considera que tenga el “carisma” para servir como puente entre la figura de Gustavo Petro como líder de la izquierda y los indecisos o de centro.

En ese sentido, Vendrell aseguró que el presidente Gustavo Petro terminará, tarde o temprano, apoyando a Roy Barreras como su candidato.

“Si Roy gana las elecciones, lo primero que hace es sentarse a hablar con los distintos dirigentes políticos, sociales, económicos a decir ‘vamos a tirar juntos’. Él difícilmente se siente con gente de la extrema derecha, pero tiene esa apertura (...) Yo creo que él (Petro), tarde o temprano, va a apostar por Roy”, le dijo a Los Informantes.

Xavier Vendrell aseguró que Gustavo Petro está muy solo

La relación entre Vendrell y Gustavo Petro es cercana, pues trabajaron juntos en las campañas presidenciales de 2018 y 2022. En esta última, el experto en marketing político habría sido clave para conseguir la victoria que hoy tiene en la Casa de Nariño a Petro.

Desde aquella cercanía, Vendrell destapó detalles sobre lo que conoce y opina acerca del Gobierno Nacional: “la tripulación no ha remado hacia el mismo lado. Para mí, él (Petro) ha estado muy solo, la prueba de ese desastre es la cantidad de ministros que ha tenido que cambiar. Gente que él esperaba que estuviesen con él en este proceso para transformar el país, lo que han buscado es transformar su bolsillo, y eso para el presidente es muy duro”, aseguró.

Le puede interesar: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

Según el asesor de marketing político, antes de que iniciara este mandato, le comunicó al presidente Gustavo Petro algunos consejos que, hasta hoy, no ha visto reflejados. El primero de ellos, aseguró, fue que no se concentrara en “querer cambiarlo todo”.

”La izquierda, cuando estamos mucho tiempo sin gobernar pensamos que vamos a llegar y vamos a cambiarlo todo, pero eso no es posible. Y segundo, le dije “no te pelees con todos los poderosos” (...) vemos que los poderosos son nuestros enemigos, pero hay poderosos que están dispuestos a aliarse con la finalidad de ganar más plata, pero que un señor rico gane más de plata a cambio de que yo pueda generar diez mil puestos de trabajo, pues que gane un poco más de plata”, aseguró Vendrell.

Le puede interesar: Campaña del petrismo: entre los ‘tarimazos’ millonarios y denuncias por gastos y contratos

Además que aquel polémico consejo, Vendrell aseguró que también le recomendó al presidente Petro que no se peleara con los medios de comunicación, pues eran necesarios para lograr un cambio.

¿Cuáles son las polémicas del asesor Xavier Vendrell?

El primer hecho que puso los reflectores sobre el asesor catalán fue cuando el Gobierno Petro, a tres semanas de haber iniciado, le otorgó nacionalidad colombiana de manera exprés. Una investigación de La Silla Vacía expuso que los méritos que dio el jefe de Estado para dársela no coincidían con lo que hace en el país.

Vendrell fue clave en 2022, empezando por la organización de la red de testigos electorales en los comicios de ese año, que es investigada por presuntamente ocultar la plata que se gastó en esto de las cuentas oficiales de la campaña.

Lea también: Iván Cepeda en lío doble por las Farc: el PC de Raúl Reyes y las camisetas de disidencias en su evento

Una vez en el poder, el asesor extranjero estuvo a cargo de fundar el colectivo “Activistas del Cambio”: una plataforma que busca mantener movilizados a los simpatizantes del presidente Gustavo Petro en las calles y en redes sociales, que incluso tiene delegados en los Consejos Superiores Universitarios que promueven la idea de una constituyente (o “constituyente universitaria”).

Sin embargo, las polémicas lo han rodeado por otros lados. En febrero de 2025 reconoció que sí le recibió dinero al zar del contrabando, Diego Marín Buitrago —conocido con el alias de “Papá Pitufo”— para financiar la campaña presidencial de Petro en 2022, pero que luego lo devolvió por orden del entonces candidato.

En ese sentido, explicó que la gestión de recursos económicos no era su responsabilidad y que conoció a Marín “por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde (Néstor Daniel García Colorado), asunto confirmado por el mismo señor García Colorado a medios de comunicación locales”.

“El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado de que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato”, agregó.

Vendrell también ha sido investigado por terrorismo y corrupción en España en medio del caso “Tsunami Democratic”: un sonado proceso en ese país que fue archivado en julio de 2024 por errores procesales. Él no ha negado su militancia en el movimiento independentista catalán, que promovió protestas en España en 2019, sobre las cuales dijo que fueron pacíficas.

Sin embargo, las primeras protestas convocadas por ese grupo, en octubre de ese año, terminaron en hechos violentos, que dejaron 113 heridos, tres detenidos, cuatro personas que perdieron un ojo y un policía que terminó gravemente herido.

No había bajado la espuma del haber reconocido que recibió plata de “Papá Pitufo” cuando se conoció que él y el también catalán Manuel Grau pudieron haber convertido su cercanía con el Gobierno en una puerta de acceso a lucrativos negocios.

Según una investigación de La Silla Vacía, la Central de Inversiones, Cisa (una inmobiliaria estatal), firmó recientemente un contrato con el Grupo Solerium para construir 893 viviendas de interés social en Santa Marta. El acuerdo hubiera pasado desapercibido de no ser porque Grau, miembro de la junta directiva de Cisa, mantiene vínculos de larga data con Solerium.

Solerium es el gestor de Torre Barcelona, un conjunto de miniapartamentos operado como hotel en Chía y Bogotá. Este proyecto fue promovido por Barcelona Export Group, empresa de la que es miembro Grau.

Por otro lado, se reveló que en 2023 Xavier Vendrell recibió un contrato en el Ministerio del Trabajo que terminó usando para impulsar negocios privados en los que tenía intereses.

Los informes del contrato muestran que cuando fue codirector del proyecto “Colombia Campo Digno” ofreció proyectos a entidades que no tenían experiencia en el sector de agricultura; así mismo, quedó en evidencia que, en su rol público, impulsó un proyecto que conoció como inversionista y con el que ahora trabaja en el sector privado. Él lo niega.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Utilidad para la vida