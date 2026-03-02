Catalán Vendrell habla del Gobierno Petro: “la prueba de ese desastre es la cantidad de ministros que ha tenido que cambiar”

A inicios de febrero, el catalán Xavier Vendrell, exasesor político del presidente Gustavo Petro, anunció que llegaba a la campaña de Roy Barreras. En aquel entonces, el experto en marketing electoral aseguró que Petro sabía y aprobaba aquel movimiento, y que no estaría con Barreras si el mandatario -su amigo cercano- no lo consideraba adecuado.
En contexto: Las sombras de Xavier Vendrell, asesor catalán de Petro que llegó a la campaña de Roy Barreras
Sin embargo, los buenos términos parecen haber acabado. En una nueva entrevista, Vendrell aseguró que Iván Cepeda, el candidato apoyado por el presidente Petro “no tiene ninguna posibilidad” de ganar la Presidencia en mayo.
La afirmación la dijo mientras conversaba con el programa Los Informantes. Allí, agregó: “El discurso, el planteamiento que está haciendo Cepeda y la imagen que proyecta hace que sea muy difícil que un votante de centro se vaya para ese lado. Además, no tiene el liderazgo de Petro”.
El experto en marketing político recalcó que no está criticando el trabajo de Cepeda como senador, sino que no considera que tenga el “carisma” para servir como puente entre la figura de Gustavo Petro como líder de la izquierda y los indecisos o de centro.