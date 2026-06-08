Disidencia de Iván Mordisco anuncia cese al fuego para la segunda vuelta presidencial

Un cese al fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial fue anunciado por el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las antiguas Farc comandada por Iván Mordisco. La medida regirá entre el 10 y el 23 de junio y fue comunicada apenas días después de que el presidente Gustavo Petro confirmara un bombardeo contra estructuras de ese grupo armado en Guaviare.
La organización aseguró que la orden aplica para todas sus estructuras armadas en el país, incluyendo frentes, columnas y compañías, que deberán suspender las acciones y operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública durante ese período.
No obstante, la organización armada aclaró que se reserva el derecho a responder ante eventuales ataques. “Se mantiene el derecho a la legítima defensa ante las acciones de la fuerza pública colombiana o estadounidense y de otros grupos armados”, indicó el comunicado.