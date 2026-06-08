Disidencia de Iván Mordisco anuncia cese al fuego para la segunda vuelta presidencial

Un cese al fuego unilateral para la segunda vuelta presidencial fue anunciado por el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las antiguas Farc comandada por Iván Mordisco. La medida regirá entre el 10 y el 23 de junio y fue comunicada apenas días después de que el presidente Gustavo Petro confirmara un bombardeo contra estructuras de ese grupo armado en Guaviare. La organización aseguró que la orden aplica para todas sus estructuras armadas en el país, incluyendo frentes, columnas y compañías, que deberán suspender las acciones y operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública durante ese período. No obstante, la organización armada aclaró que se reserva el derecho a responder ante eventuales ataques. “Se mantiene el derecho a la legítima defensa ante las acciones de la fuerza pública colombiana o estadounidense y de otros grupos armados”, indicó el comunicado.

Comunicado de las disidencias de Iván Mordisco. FOTO: redes sociales.

La decisión se produce en medio de un complejo panorama de seguridad y apenas cinco días después de que el presidente Gustavo Petro confirmara la realización de un bombardeo contra estructuras de esta disidencia en el departamento del Guaviare. El mandatario explicó el pasado 3 de junio que ordenó la operación militar tras los enfrentamientos entre hombres de Iván Mordisco y combatientes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la facción liderada por alias Calarcá Córdoba que mantiene conversaciones de paz con el Gobierno nacional. Conozca: Petro ordenó bombardear a disidencias de “Mordisco” en donde hubo 50 muertos en Guaviare: “recuperamos a un menor”

“He ordenado un bombardeo en el Guaviare donde se masacraron entre sí con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate”, escribió Petro en su cuenta de X. Los enfrentamientos entre ambos grupos armados dejaron al menos 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad, según los reportes conocidos hasta ahora. Los hechos encendieron nuevamente las alarmas sobre el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Guaviare, un departamento que se ha convertido en uno de los principales escenarios de la disputa entre facciones disidentes. Lea también: Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos En su comunicado, el EMC defendió los resultados del cese al fuego que había decretado antes de la primera vuelta presidencial, realizada el pasado 31 de mayo. Según la organización, la suspensión de operaciones ofensivas se mantuvo pese a las acciones militares adelantadas por el Estado y a los bombardeos realizados contra sus estructuras. Además, la disidencia denunció lo que considera un favorecimiento militar por parte del Gobierno hacia grupos armados rivales que actualmente mantienen confrontaciones con sus hombres.