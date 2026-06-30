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Materia fecal en muestra de agua en Santa Marta: no consuma de la canilla

La ciudad activó un plan de contingencia tras detectar rastros de materia fecal en una muestra de agua. Aunque las autoridades mantienen la investigación, aseguraron que no existen condiciones para declarar una emergencia sanitaria.

  • Santa Marta: encuentran rastros de materia fecal en una muestra de agua y activan plan de contingencia. Foto: Archivo El Colombiano
    Santa Marta: encuentran rastros de materia fecal en una muestra de agua y activan plan de contingencia. Foto: Archivo El Colombiano
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La Secretaría de Salud de Santa Marta confirmó la presencia de rastros de materia fecal en una muestra de agua tomada en un punto de la ciudad. Aunque las autoridades descartaron por ahora una emergencia sanitaria, mantienen la investigación sobre el origen de la contaminación y recomendaron consumir agua tratada o comprada.

El hallazgo se produjo durante las labores de inspección y vigilancia que adelanta la Secretaría de Salud para verificar la calidad del agua en distintos sectores de Santa Marta. Una de las muestras analizadas presentó rastros de materia fecal y el resultado fue confirmado por el laboratorio de salud pública del departamento.

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Se encontró efectivamente que se encontraba afectado ese punto y los resultados del laboratorio de salud del departamento así lo corroboraron”, explicó el secretario de Salud, Jorge Lastra en La FM.

Tras la confirmación, la entidad notificó a la empresa prestadora del servicio de acueducto y empezó “un plan de contingencia” para establecer el origen de la anomalía.

Durante el fin de semana pasado se realizaron trabajos técnicos en el sector y se programó una nueva toma de muestras en el mismo punto, siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Salud. Según Lastra, “Las causas que dieron lugar a este resultado están siendo investigadas en este preciso instante”.

Una de las hipótesis que analizan las autoridades apunta a la existencia de acometidas o conexiones irregulares en la zona donde se detectó la muestra contaminada. De acuerdo con la información entregada por la empresa de servicios públicos, estas conexiones podrían haber incidido en el resultado y hacen parte de la investigación técnica.

También, la sala de crisis epidemiológica hace seguimiento a los casos de enfermedad diarreica aguda reportados en sectores como María Eugenia y El Pando. Sin embargo, las autoridades indicaron que todavía no existe evidencia para relacionar esos casos con la muestra de agua, debido a que los registros de los centros de salud no incluyen el barrio de residencia de los pacientes: “No existe en este momento algo que me permita relacionar una cosa con otra”, afirmó el secretario de Salud.

Pese al hallazgo, la Secretaría de Salud evaluó los indicadores técnicos disponibles y concluyó que no existen fundamentos para declarar una emergencia sanitaria en la ciudad. “Con estos resultados se concluye que no podemos declarar aún la emergencia sanitaria en Santa Marta”, indicó Lastra.

El funcionario añadió que los análisis realizados hasta el momento muestran que el agua distribuida cumple con los parámetros establecidos para el consumo humano. Aun así, el secretario hizo una recomendación a la ciudadanía. “Yo no le aconsejo a ninguno que tome agua del grifo. Las aguas deben ser tratadas o compradas”, manifestó.

Las autoridades también aclararon que este episodio no tiene relación con las denuncias sobre contaminación en la bahía de Santa Marta, ya que la evaluación de la calidad del agua marina corresponde a otras entidades ambientales.

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