Materia fecal en muestra de agua en Santa Marta: no consuma de la canilla

La Secretaría de Salud de Santa Marta confirmó la presencia de rastros de materia fecal en una muestra de agua tomada en un punto de la ciudad. Aunque las autoridades descartaron por ahora una emergencia sanitaria, mantienen la investigación sobre el origen de la contaminación y recomendaron consumir agua tratada o comprada.

El hallazgo se produjo durante las labores de inspección y vigilancia que adelanta la Secretaría de Salud para verificar la calidad del agua en distintos sectores de Santa Marta. Una de las muestras analizadas presentó rastros de materia fecal y el resultado fue confirmado por el laboratorio de salud pública del departamento.

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“Se encontró efectivamente que se encontraba afectado ese punto y los resultados del laboratorio de salud del departamento así lo corroboraron”, explicó el secretario de Salud, Jorge Lastra en La FM.

Tras la confirmación, la entidad notificó a la empresa prestadora del servicio de acueducto y empezó “un plan de contingencia” para establecer el origen de la anomalía.

Durante el fin de semana pasado se realizaron trabajos técnicos en el sector y se programó una nueva toma de muestras en el mismo punto, siguiendo los protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Salud. Según Lastra, “Las causas que dieron lugar a este resultado están siendo investigadas en este preciso instante”.