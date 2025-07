A Trump, al parecer, no le sirvió la carta de Petro arrepentido, ¿quiere más?

“En ese contexto, reconozco que es posible que algunas de mis palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras”, agregó, en lo que no parece ser un mensaje escrito directamente por él dadas sus declaraciones públicas.

Este lunes, horas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: “No estoy segura si el presidente (Trump) ha visto esa carta, pero puedo consultarlo con él en el Consejo de Seguridad Nacional”. La pregunta fue hecha por un corresponsal colombiano en la Casa Blanca, pero Leavitt no brindó mayores detalles.

Eso demuestra que esa disputa con la potencia norteamericana no es una prioridad para los republicanos en medio de tantos frentes abiertos como la invasión rusa en Ucrania o el conflicto entre Irán e Israel. Sin embargo, si gana el tira y no el afloja, nuestro país podría sufrir efectos negativos ya no solo diplomáticos sino económicos, como el aumento de aranceles o, incluso, la imposición de otras sanciones.