Cada 2 días hay un desplazamiento forzado en Colombia, las trágicas cifras que deja el conflicto armado

Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 ocurrieron 111 desplazamientos forzados masivos en Colombia, lo que implica que cada dos días, en promedio, una comunidad tuvo que huir de su lugar de residencia por causa de la violencia.

Los datos se desprenden del más reciente reporte sobre Dinámicas del Desplazamiento Forzado, emitido por la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la entidad, esos 111 desplazamientos afectaron a un total de 23.931 personas.

“Cauca, con más de 6.700 personas afectadas, fue el departamento con mayor número de víctimas de desplazamiento. Le siguieron Norte de Santander, con 4.350; Antioquia, con 3.150; Nariño, con 2.550, y Magdalena, con 1.900”, informó la Defensoría.

Estos lugares tienen en común territorios gravemente golpeados por el conflicto armado, en particular por las acciones del Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).