Despecho y veneno: la supuesta obsesión fatal tras las muertes con talio

Una obsesión fatal, que al parecer brotó de un romance furtivo y breve, es la daga que atraviesa el pecho del empresario Juan de Bedout Vargas, pues la mujer con la que sostuvo el lujurioso encuentro es ahora la sospechosa de envenenar a su esposa y a su hija menor de edad.
Las nuevas pistas del crimen quedaron expuestas en una declaración suya a la Fiscalía, cuyos detalles terminaron filtrados a la prensa.
Lea también: “El envenenamiento viene desde mucho antes de las frambuesas”: encontraron rastro de talio en la sangre de familiares de niña asesinada
De Bedout es un experto en finanzas y mercado de capitales, con experiencia de 25 años en el sector bancario y la inversión de bienes.
Su tragedia comenzó, de acuerdo con la investigación preliminar, en un congreso del gremio realizado en Cartagena, en el año 2018.
Allí conoció a Zulma Guzmán Castro, fundadora de la plataforma de carsharing Car-B, un negocio que requería de socios capitalistas para su crecimiento. Tanto así, que ella se presentó al reality de inversores Shark Tank Colombia, donde obtuvo presupuesto para impulsar su marca.
En palabras de De Bedout, reproducidas por El Tiempo, con esa mujer sostuvo “un enredo” allá en Cartagena.
La relación no pasó de un pecado secreto, pues el experto en finanzas era casado, padre de una niña, y su esposa, Alicia Graham, padecía cáncer.
Con el retorno a Bogotá, la “escapada” pareció quedar en el olvido, pero con el pasar de las semanas empezaron a ocurrir eventos extraños.